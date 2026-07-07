قازاق بوكسشىلارى امەريكاعا اتتاندى
استانا. KAZINFORM – قازاق بوكسشىلارى ا ق ش- تا كاسىپقوي بوكسشىلارمەن سپاررينگ وتكىزەدى. بۇل تۋرالى قازاقستان بوكس فەدەراتسياسىنىڭ ۆيتسە-پرەزيدەنتى مەرەي اقشالوۆ مالىمدەدى.
ۇلتتىق قۇراماداعى ءنومىرى ءبىرىنشى بوكشىلار بىرەر كۇن بۇرىن امەريكاعا اتتانعان ەدى. ونىڭ ىشىندە نۇرجان ناسانوۆ باپتايتىن جىگىتتەر دە، ەلدوس سايدالين باپتايتىن قىزدار دا بار.
ۇلتتىق قۇراما وكىلدەرى مۇحيتتىڭ ارعى جاعىندا 36 كۇندىك جاتتىعۋ جيىنىن وتكىزەدى. العاشقى كۇندەرى جالپى فيزيكالىق دايىندىقتى پىسىقتاسا، سوڭعى اپتالاردا جەرگىلىكتى كاسىپقوي بوكسشىلارمەن سپاررينگ وتكىزۋ جوسپارلانىپ وتىر. مۇنىڭ بارلىعى الداعى بايراقتى باسەكەلەر ءۇشىن، اسىرەسە، بىرەر ايدان كەيىن جاپونيادا وتەتىن جىلدىڭ باستى جارىسى ازيا ويىندارى ءۇشىن اسا ماڭىزدى بولماق.
«بىلتىر الەم كۋبوگى مەن الەم چەمپيوناتى الدىندا بوكسشىلارىمىزدى وسىلاي ا ق ش- قا جىبەرگەن ەدىك. كەيىن ولار جاقسى ناتيجە كورسەتتى. بيىل دا وسى تاجىريبەنى جالعاستىرىپ جاتىرمىز. ۇلتتىق قۇراما وكىلدەرى ول جاقتا جالپى فيزيكالىق دايىندىقتى پىسىقتايدى. وعان قوسا، كاسىپقوي بوكسشىلارمەن سپاررينگ وتكىزەدى. الدا ازيا ويىندارى بار. 2028-جىلعى وليمپيادا ا ق ش- تا وتەدى. سوندىقتان قازىردەن بويلارىن ۇيرەتىپ، بەيىمدەلە بەرگەنى ماڭىزدى»، - دەدى مەرەي اقشالوۆ.