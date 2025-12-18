قازاق بوكسشى قىتايدا توپ جاردى
استانا. KAZINFORM - قىتايداعى قانداسىمىز دانابەك بايقونىس شىنجىن قالاسىندا ءوتىپ جاتقان ۇلتتىق ويىنداردا ءىرى جەتىستىككە جەتتى. بۇل تۋرالى ازيا بوكس كونفەدەراتسياسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
شىڭجاڭ-ۇيعىر اۆتونوميالىق اۋدانى اتىنان ونەر كورسەتەتىن دانابەك اسا اۋىر سالماقتا (92+) تۋرنير جەڭىمپازى اتاندى. فينالدىق جەكپە-جەكتە ول ما تسزينياندى تازا جەڭىپ، تورەشىلەردىڭ ءبىراۋىزدان شىعارعان شەشىمىمەن التىن جۇلدەگەر اتاندى.
الەم چەمپيوناتىنان كەيىن مارتەبەسىن تاعى بەكىتتى
شىنجىندەگى بۇل جەڭىس دانابەك بايقونىس ءۇشىن تابىستى ماۋسىمنىڭ زاڭدى جالعاسى بولدى. بۇعان دەيىن ول World Boxing نۇسقاسى بويىنشا 2025-جىلعى الەم چەمپيوناتىندا (قىركۇيەك، ليۆەرپۋل، انگليا) قولا جۇلدە يەلەنگەن ەدى. ۇلتتىق ويىندارداعى التىن ونىڭ قىتايداعى سۋپەراۋىر سالماقتىڭ ەڭ مىقتى بوكسشىلارىنىڭ ءبىرى ەكەنىن تاعى ءبىر مارتە دالەلدەدى.
دانابەك بايعازىنىڭ ونەر كورسەتۋى بوكس تۋرنيرىندەگى ەڭ جارقىن ساتتەردىڭ ءبىرى بولىپ، شىڭجاڭنان شىققان ەتنيكالىق قازاقتىڭ ەلدەگى ۇزدىك سپورتشىلار دەڭگەيىندە ەكەنىن ايقىن كورسەتتى.