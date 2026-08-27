قازاق انيماتسياسى ا ق ش-تاعى حالىقارالىق فەستيۆالدە جۇلدە الدى
استانا. KAZINFORM - «قازاقانيماتسيا» شىعارماشىلىق بىرلەستىگى شىعارعان KÖLEÑKE» KE (18+) انيماتسيالىق جوباسى ا ق ش- تا وتكەن PFCAT (Portland Festival of Cinema, Animation Technology) حالىقارالىق فەستيۆالىندە قازىلار القاسىنىڭ ارنايى جۇلدەسىنە يە بولدى. بۇل تۋرالى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى حابارلادى.
تۋىندى حوررور- انيماتسيا جانرىندا «وزگەشە كوزقاراس پەن شىعارماشىلىق شەبەرلىك ءۇشىن» جۇلدەسىمەن ماراپاتتالدى.
فەستيۆال ماماندارى تۋىندىداعى اۆتورلىق قولتاڭبا مەن كوركەمدىك ەرەكشەلىكتى جوعارى باعالادى. «KÖLEÑKE» جوباسىن وتاندىق مامانداردان قۇرالعان شىعارماشىلىق توپ ازىرلەدى.
سەناري اۆتورى - ەرنار تىلەۋبايەۆ، قويۋشى رەجيسسەرى - ماقسات اياپوۆ، قويۋشى سۋرەتشىسى - داير جيەنقۇلوۆ، اتقارۋشى پروديۋسەرى - نۇرجىگىت سۇلتانبەردى.
بۇدان بولەك، «قازاقانيماتسيانىڭ» فولك- حوررور جانرىنداعى «Su perisI» مەن «Shańyraq» دراماسى فەستيۆالدىڭ نەگىزگى باعدارلاماسىنان ورىن الدى.
بۇل تۋىندىلار پورتلەندە العاش رەت شەتەلدىك كورەرمەنگە كورسەتىلدى.
الەمگە تانىمال انيماتسيالىق فيلم قازاقشا كورسەتىلگەنىن جازعان ەدىك.