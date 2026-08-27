KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قازاق انيماتسياسى ا ق ش-تاعى حالىقارالىق فەستيۆالدە جۇلدە الدى

    استانا. KAZINFORM - «قازاقانيماتسيا» شىعارماشىلىق بىرلەستىگى شىعارعان KÖLEÑKE» KE (18+) انيماتسيالىق جوباسى ا ق ش- تا وتكەن PFCAT (Portland Festival of Cinema, Animation Technology) حالىقارالىق فەستيۆالىندە قازىلار القاسىنىڭ ارنايى جۇلدەسىنە يە بولدى. بۇل تۋرالى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى حابارلادى.

    п
    Фото: pexels

    تۋىندى حوررور- انيماتسيا جانرىندا «وزگەشە كوزقاراس پەن شىعارماشىلىق شەبەرلىك ءۇشىن» جۇلدەسىمەن ماراپاتتالدى.

    فەستيۆال ماماندارى تۋىندىداعى اۆتورلىق قولتاڭبا مەن كوركەمدىك ەرەكشەلىكتى جوعارى باعالادى. «KÖLEÑKE» جوباسىن وتاندىق مامانداردان قۇرالعان شىعارماشىلىق توپ ازىرلەدى.

    سەناري اۆتورى - ەرنار تىلەۋبايەۆ، قويۋشى رەجيسسەرى - ماقسات اياپوۆ، قويۋشى سۋرەتشىسى - داير جيەنقۇلوۆ، اتقارۋشى پروديۋسەرى - نۇرجىگىت سۇلتانبەردى.

    بۇدان بولەك، «قازاقانيماتسيانىڭ» فولك- حوررور جانرىنداعى «Su perisI» مەن «Shańyraq» دراماسى فەستيۆالدىڭ نەگىزگى باعدارلاماسىنان ورىن الدى.

    بۇل تۋىندىلار پورتلەندە العاش رەت شەتەلدىك كورەرمەنگە كورسەتىلدى.

    الەمگە تانىمال انيماتسيالىق فيلم قازاقشا كورسەتىلگەنىن جازعان ەدىك.

    مادەنيەت
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور