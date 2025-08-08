قازاق استىعىن پارسى شىعاناعى ەلدەرىنە جەتكىزۋ جولدارى پىسىقتالىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ۆەتنامعا استىقتىڭ سىناق پارتياسىن جەتكىزىپ جاتىر. بۇل تۋرالى اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنەن ءمالىم ەتتى.
- قازاقستاننىڭ اۋىل شارۋاشىلىعىندا نەگىزىنەن بيداي، ارپا، جۇگەرى، قاراقۇمىق سياقتى ءداندى داقىلدار باسىم. جالپى، قازاقستاننىڭ تابيعي- كليماتتىق جاعدايلارى اۋىل شارۋاشىلىعى داقىلدارىنىڭ كەڭ اۋقىمىن وسىرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. مەملەكەت باسشىسىنىڭ اۋىل شارۋاشىلىعىنىڭ جالپى ءونىم كولەمىن 2 ەسەگە ارتتىرۋ جونىندەگى تاپسىرماسىن ورىنداۋ بويىنشا جول كارتاسى اياسىندا مينيسترلىك ەگىس القاپتارىنىڭ قۇرىلىمىن ءارتاراپتاندىرۋ جۇمىسىن جۇرگىزىپ جاتىر. ءارتاراپتاندىرۋدىڭ نەگىزگى مىندەتى - بيداي مونوكۋلتۋراسىنىڭ، سونداي-اق سۋ كوپ قاجەت ەتەتىن داقىلداردىڭ (كۇرىش، ماقتا) القاپتارىن وڭتايلاندىرۋ جانە بالامالى، جوعارى رەنتابەلدى داقىلداردىڭ (مايلى، كوكونىس- باقشا، ازىقتىق جانە ت. ب. ) كولەمىن ۇلعايتۋ، - دەدى ۆەدومستۆودان.
جالپى، ءارتاراپتاندىرۋ بويىنشا قابىلدانىپ جاتقان شارالار مەملەكەتتىك قولداۋ كولەمىن ارتتىرۋ، سالالارعا زاماناۋي تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋمەن بىرگە ءوندىرىس كولەمىن ارتتىرۋعا، وسىمدىك شارۋاشىلىعى ءونىمىنىڭ ونىمدىلىگى مەن ساپاسىن جاقسارتۋعا، ءونىمدى قايتا وڭدەۋ كاسىپورىندارىنىڭ وندىرىستىك قۋاتتارىن جۇكتەۋگە جانە ولاردى وتاندىق شيكىزاتپەن قامتاماسىز ەتۋگە، جەمشوپ بازاسىن نىعايتۋعا العىشارتتار جاسايدى. مىسالى، بيىل مايلى داقىلداردىڭ القابى 2024 -جىلمەن سالىستىرعاندا 495,3 مىڭ گەكتارعا، داندىك جۇگەرى القابى 7,4 مىڭ گەكتارعا ۇلعايدى. بۇل جۇمىس الداعى ۋاقىتتا دا جالعاستىرىلادى.
سونداي- اق ۆەدومستۆو قازاقستان استىعىنىڭ ەكسپورت گەوگرافياسى الەمنىڭ 45 تەن استام ەلىن قامتيتىنىن اتاپ وتەدى. بۇل رەتتە ورتالىق ازيا، اۋعانستان، يران، تۇركيا، قىتاي جانە ەو ەلدەرى ءداستۇرلى وتكىزۋ نارىقتارى سانالادى.
- مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارىنىڭ ارقاسىندا جاڭا نارىقتار اشىلۋدا. اتاپ ايتقاندا. نورۆەگيا مەن ۇلى بريتانياعا العاش رەت جەتكىزىلىمدەر جۇزەگە اسىرىلدى. سونداي-اق، 15 جىلدا العاش رەت سولتۇستىك افريكا ەلدەرىنە، اتاپ ايتقاندا ماروككو مەن مىسىرعا جەتكىزىلىمدەر قايتا جانداندى. قازاقستان استىعىنىڭ تۇراقتى ەكسپورتتىق باعىتىن قالىپتاستىرۋ پەرسپەكتيۆاسىمەن پارسى شىعاناعى ەلدەرىنە (ب ا ءا، ومان، قاتار) لوگيستيكالىق مارشرۋتتار پىسىقتالىپ جاتىر. سونداي-اق ۆەتنامعا استىقتىڭ سىناق پارتياسىن جەتكىزۋ جۇرگىزىلۋدە، - دەدى مينيسترلىكتەن.
2024-2025 -جىلداردىڭ قىركۇيەك- شىلدە ايلارىندا استىق پەن ۇننىڭ استىق ەكۆيۆالەنتىندەگى ەكسپورتى 12,4 ميلليون توننانى قۇرادى. بۇل 2023/2024 -جىلعى وسىنداي كەزەڭمەن سالىستىرعاندا 34 پايىزعا (9,3 ميلليون توننا) جوعارى.
اۆتور
مارلان جيەمباي