قازاق دالاسىندا تاعى ءبىر پرجيەۆالسكي جىلقىسىنىڭ قۇلىنى دۇنيەگە كەلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا پرجيەۆالسكي جىلقىسىنىڭ ەكىنشى قۇلىنى دۇنيەگە كەلدى. بۇل جولى ۋمبرا ەسىمدى بيە قۇلىندادى.
بۇل پرجيەۆالسكي جىلقىسىن تاريحي مەكەنىنە قايتارۋ جونىندەگى حالىقارالىق باعدارلاما اياسىندا قازاقستاندا تۋعان ەكىنشى ءتول. العاشقى قۇلىن 22-تامىزدا «التىن دالا» مەملەكەتتىك تابيعي رەزەرۆاتى اۋماعىنداعى «ءالىبي» جابايى تۇياقتى جانۋارلاردى رەينترودۋكتسيالاۋ ورتالىعىندا دۇنيەگە كەلگەن.
قازىر ۋمبرا مەن قۇلىن بىرگە. ماماندار ولاردىڭ جاعدايى مەن مىنەز- قۇلقىن باقىلاپ وتىر.
ەكىنشى ءتولدىڭ دۇنيەگە كەلۋى قازاقستانعا اكەلىنگەن پرجيەۆالسكي جىلقىلارىنىڭ دالا جاعدايىنا بەيىمدەلىپ، تابيعي جولمەن كوبەيىپ جاتقانىن كورسەتەدى. بۇل الداعى ۋاقىتتا تابيعي ورتادا وزدىگىنەن كوبەيەتىن تۇراقتى پوپۋلياتسيا قالىپتاستىرۋ ءۇشىن ماڭىزدى.
پرجيەۆالسكي جىلقىسىن قازاقستانعا اكەلۋ 2024-جىلى باستالدى. العاشقى جىلى ەۋروپادان جەتى جىلقى جەتكىزىلدى. 2025-جىلى تاعى جەتى، 2026-جىلى سەگىز جىلقى اكەلىندى.
پرجيەۆالسكي جىلقىسى - ەۋرازيادا ساقتالعان جابايى جىلقىلاردىڭ سوڭعى ءتۇرى. ⅩⅩ عاسىردا ول جابايى تابيعاتتان جويىلىپ كەتكەنىمەن، حايۋاناتتار باقتارىندا ساقتالىپ، كەيىن حالىقارالىق باعدارلامالار ارقىلى تابيعي مەكەنىنە قايتا جىبەرىلە باستادى. قازاقستان دا قازىر وسى ءتۇر قايتا جەرسىندىرىلىپ جاتقان ەلدەردىڭ قاتارىندا.
جوبا ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگىنىڭ ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋارلار دۇنيەسى كوميتەتى، پراگا حايۋاناتتار باعى، قازاقستان بيوالۋانتۇرلىلىكتى ساقتاۋ قاۋىمداستىعى (ق ب س ا)، فرانكفۋرت زوولوگيالىق قوعامى، نيۋرنبەرگ حايۋاناتتار باعى، بەرلين تيرپاركى جانە «حورتوباد» ۇلتتىق پاركىنىڭ ىنتىماقتاستىعى نەگىزىندە، لەيبنيتس اتىنداعى حايۋاناتتار باعى مەن جابايى تابيعاتتى زەرتتەۋ ينستيتۋتىنىڭ (IZW) عىلىمي جانە ۆەتەريناريالىق قولداۋىمەن جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.