قازاق ادەبيەتىنىڭ اسا كورنەكتى وكىلى كۇلاش احمەتوۆا ومىردەن وزدى
استانا. KAZINFORM - قازاق پوەزياسىندا ايرىقشا ءىز قالدىرعان اقىن، مەملەكەتتىك سىيلىقتىڭ لاۋرەاتى كۇلاش احمەتوۆا ومىردەن ءوتتى، دەپ حابارلايدى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
مينيسترلىك قازاق ادەبيەتىنىڭ اسا كورنەكتى وكىلى، مەملەكەتتىك سىيلىقتىڭ لاۋرەاتى، «پاراسات» جانە «قۇرمەت» وردەندەرىنىڭ يەگەرى كۇلاش احمەتوۆانىڭ ومىردەن وتۋىنە بايلانىستى وتباسى مەن جاقىندارىنا، كۇللى ادەبي قاۋىمعا، تۋعان حالقىنا قايعىرا كوڭىل ايتادى.
- كۇلاش احمەتوۆا - ءوزىنىڭ نازىك ليريزمىمەن، ازاماتتىق اسقاق ۇنىمەن، ۇلتتىق رۋحانياتقا سىڭىرگەن ولشەۋسىز ەڭبەگىمەن قازاق پوەزياسىندا ايرىقشا ءىز قالدىرعان تۇلعا. قازاق پوەزياسىنىڭ اق گۇلى اتانعان اقىننىڭ ءار جىلدارى جارىق كورگەن «اق گۇلىم مەنىڭ»، «سەن مەنىڭ باقىتىمسىڭ»، «بۇلاقتاعى جۇلدىزدار»، «مەيىرىم»، «جاپىراق - جازدىڭ جۇرەگى» سەكىلدى جىر جيناقتارى وقىرمان جۇرەگىنە جول تاۋىپ، بىرنەشە بۋىننىڭ ەستەتيكالىق تالعامىن قالىپتاستىردى. ۇلتتىق مادەنيەتتىڭ دامۋىنا سۇبەلى ۇلەس قوسقان اقىننىڭ جارقىن بەينەسى، ۇلتقا سىڭىرگەن ەڭبەگى مەن رۋحاني مۇراسى حالقىنىڭ جادىندا ماڭگى ساقتالادى. ونەگەلى ءومىرى مەن شىعارماشىلىق مۇراسى جاس ۇرپاق ءۇشىن ۇلگى بولىپ قالا بەرەدى. مارقۇمنىڭ توپىراعى تورقا، يمانى جولداس بولسىن، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇدان بۇرىن قازان ايىندا كورنەكتى جازۋشى، ەسسەيست، ادەبيەتتانۋشى-عالىم، فيلولوگيا عىلىمدارىنىڭ كانديداتى، قازاقستان جازۋشىلار وداعىنىڭ مۇشەسى، قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى ماقسات ءتاج-مۇراتتىڭ دۇنيەدەن وتكەنى ءمالىم بولدى.