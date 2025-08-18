قازالىدا رەسپۋبليكالىق ات بايگەسى قورىتىندىلاندى
قىزىلوردا. KAZINFORM - قىزىلوردا وبلىسى قازالى اۋدانىنىڭ اقتان باتىر اۋىلىندا اقتان باتىر اقاي ۇلىنىڭ 255-جىلدىق مەرەيتويى اياسىندا رەسپۋبليكالىق ات بايگەسى ءوتتى.
اۋدان اكىمدىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلاعانداي، بايگە تاي جارىسى، قۇنان بايگە، وشاق بايگە جانە الامان بايگەنى قامتىدى. دودا باستالماس بۇرىن ەل اعالارى مەن ارداگەرلەر ءسوز سويلەدى، اتبەگىلەرگە اق باتاسىن بەرىپ، جارىسقا ساتتىلىك تىلەدى.
- العاشقى سايىس - تاي جارىسى. 6 شاقىرىمدىق قاشىقتىقتا 32 جۇيرىكتىڭ تۇياعى دۇبىرلەدى. بۇل سىننان جامبىل وبلىسىنىڭ شاباندوزى ءداميردىڭ زىمىران اتتى تورى تايى توپ جاردى. ەكىنشى ورىندى قارماقشى اۋدانىنىڭ ءدۇر وڭعار اۋىلىنان كەلگەن نۇرجان شومەكەيدىڭ كارامەل اتتى كۇرەڭ-قاسقاسى يەلەنسە، ءۇشىنشى ورىن بەكارىستان بي اۋىلىنىڭ شاباندوزى نۇربولاتتىڭ ۇلىتاۋ اتتى جۇيرىگىنە بۇيىردى. كەلەسى كەزەكتە قۇنان بايگە ۇيىمداستىرىلىپ، 12 شاقىرىمدىق ءتورت اينالىمدا 18 قۇنان باق سىنادى. دودادا جامبىل وبلىسىنان كەلگەن ميراس تىزگىندەگەن لافيزا جۇيرىگى الدىنا جان سالعان جوق. سوزاق اۋدانىنان مەيىر شاباندوزدىڭ التىنقاسقا اتتى تورى اتى ەكىنشى بولىپ جەتسە، قىزىلوردا قالاسىنان كەلگەن نۇرتاستىڭ پونومەرو اتتى تۇلپارى ءۇشىنشى ورىنعا ىلىكتى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
21 شاقىرىمعا سوزىلعان وشاق بايگەدەگى 7 اينالىمدا 16 تۇلپار باق سىنادى. ناتيجەسىندە قازالى اۋدانىنىڭ نامىسىن قورعاعان نۇرىم شاباندوزدىڭ باقتورى اتتى تۇلپارى الدىنا قارا سالماي مارەگە ءبىرىنشى بولىپ جەتتى. ەكىنشى ورىن دا وسى اۋداننىڭ وكىلى ابىلايدىڭ سەكرەت اتتى جۇيرىگىنە بۇيىردى. ال ءۇشىنشى ورىندى تۇمار اتتى تۇلپارىمەن ەراسىل شاباندوز يەلەندى.
ال ات بايگەسى قورىتىندىلانعان الاماندا الماتى وبلىسىنىڭ ءامىر ەسىمدى شاباندوزى ماجور دەگەن جۇيرىگىمەن ءبىرىنشى ورىندى جەڭىپ الدى. ودان كەيىنگى ەكى ورىندى ارالدىق راۋان تىزگىندەگەن قوزىكۇرەڭ مەن جامبىلدىق ءداميردىڭ تالماس ەسىمدى تورى اتى ءوزارا ءبولىستى.
جەڭىمپازدار مەن جۇلدەگەرلەرگە قوماقتى سىيلىقتار تابىستالدى.
بۇعان دەيىن جەڭىستىڭ 80 جىلدىعىنا وراي قىزىلوردا وبلىسىنىڭ ارال اۋدانىندا اۋدان اكىمدىگىنىڭ جۇلدەسى ءۇشىن وبلىستىق ات بايگەسى ءوتتى.