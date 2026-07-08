استانادا وتەتىن «باي قىمىز-2026» فەستيۆالىنە قالاي جەتۋگە بولادى
استانا. KAZINFORM - استانادا 11-12-شىلدە كۇندەرى قىمىزدان ءدام تاتۋ، كونسەرتتەر، ۇلتتىق ويىندار، كورمەلەر مەن ەتنومادەني ءىس-شارالاردىڭ باسىن قوسقان BaiQymyz-2026 حالىقارالىق گاسترونوميالىق فەستيۆالى وتەدى، دەپ حابارلايدى قالا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
فەستيۆال وتەتىن ورىنعا تۇرعىندار مەن قالا قوناقتارىنىڭ ىڭعايلى ءارى جىلدام جەتۋى ءۇشىن قوعامدىق كولىكپەن قاتىناۋى، سونداي-اق مۇمكىندىگىنشە جەكە اۆتوكولىكپەن كەلمەگەنى ءجون.
وسىعان بايلانىستى 7-13-شىلدە ارالىعىندا № 18، № 37 جانە № 303 اۆتوبۋس باعىتتارىنىڭ قوزعالىس سىزباسى ۋاقىتشا وزگەرەدى. بۇل كەزەڭدە اۆتوبۋستار فەستيۆال وتەتىن «قازانات» يپپودرومىنا دەيىن قاتىنايدى. ال فەستيۆال وتەتىن 11 جانە 12-شىلدە كۇندەرى اتالعان باعىتتار ۇزارتىلعان رەجيمدە جۇمىس ىستەپ، اۆتوبۋستار ساعات 23:00-گە دەيىن قاتىنايدى.
ەسكە سالايىق، BaiQymyz-2026 فەستيۆالى 11-12-شىلدەدە «قازانات» يپپودرومىندا وتەدى. باعدارلاما اياسىندا قىمىزدىڭ سان تۇرىنەن ءدام تاتۋ، «ۇزدىك قىمىز» حالىقارالىق بايقاۋى، جىلقىنىڭ ۇلتتىق تۇقىمدارى كورمەسى، قولونەر جارمەڭكەسى، قازاقستاندىق ەسترادا جۇلدىزدارىنىڭ قاتىسۋىمەن كونتسەرتتەر، ۇلتتىق جانە زاماناۋي سپورت تۇرلەرىنەن جارىستار، سونداي-اق باسقا دا مادەني-كوپشىلىك ءىس-شارالار ۇيىمداستىرىلادى.