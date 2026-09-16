قازۇۋ كورەيانىڭ ەڭ بەدەلدى ەكى ۋنيۆەرسيتەتىمەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك ورناتتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ كورەيا رەسپۋبليكاسىنا مەملەكەتتىك ساپارى اياسىندا ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتى كورەيانىڭ جەتەكشى جوعارى وقۋ ورىندارىمەن ستراتەگيالىق ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋمدارعا قول قويدى. بۇل تۋرالى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
كەلىسىمدەر «كورەيا - ورتالىق ازيا» سامميتى اياسىندا جاسالدى. اتاپ ايتقاندا، قازۇۋ كورە ۋنيۆەرسيتەتى جانە ەنسە ۋنيۆەرسيتەتىمەن ىنتىماقتاستىقتى رەسمي تۇردە بەكىتتى.
رەسمي راسىمگە ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك، قازۇۋ باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى - ءبىرىنشى پرورەكتوردىڭ مىندەتىن اتقارۋشى سامعات ەرمەكبايەۆ، سونداي-اق كورە ۋنيۆەرسيتەتى مەن ەنسە ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ باسشىلىعى قاتىستى.
قازۇۋ مەن ەنسە ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ىنتىماقتاستىعى 2011-جىلدان بەرى جۇيەلى تۇردە دامىپ كەلەدى. جاڭا مەموراندۋم اكادەميالىق بايلانىستاردى ودان ءارى نىعايتىپ، ستۋدەنتتەر مەن وقىتۋشىلار الماسۋىن، اكادەميالىق ۇتقىرلىقتى جانە بىرلەسكەن ءبىلىم بەرۋ باستامالارىن كەڭەيتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. كورە ۋنيۆەرسيتەتىمەن جاسالعان كەلىسىم بىرلەسكەن عىلىمي زەرتتەۋلەردى، اۋقىمدى اكادەميالىق ءىس-شارالار مەن ىرگەلى ءبىلىم بەرۋ باستامالارىن دامىتۋدى كوزدەيدى.
- جالپى ەكى مەموراندۋم قازۇۋ مەن كورەيانىڭ جەتەكشى جوعارى وقۋ ورىندارى اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى جەكەلەگەن اكادەميالىق الماسۋلاردان كەشەندى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك دەڭگەيىنە كوتەرۋگە باعىتتالعان. سونىمەن قاتار قازۇۋ ستۋدەنتتەرى ءۇشىن كورە ۋنيۆەرسيتەتى مەن ەنسە ۋنيۆەرسيتەتىندە عىلىمي جانە وندىرىستىك تاعىلىمدامادان وتۋگە، كاسىبي قۇزىرەتتەرىن جەتىلدىرۋگە جانە حالىقارالىق اكادەميالىق ورتادا تاجىريبە جيناقتاۋعا جاڭا مۇمكىندىكتەر اشىلادى،- دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەيىك، كورە ۋنيۆەرسيتەتى مەن ەنسە ۋنيۆەرسيتەتى كورەيا رەسپۋبليكاسىنىڭ ەڭ بەدەلدى جوعارى وقۋ ورىندارىن بىرىكتىرەتىن SKY اكادەميالىق توبىنىڭ قۇرامىنا كىرەدى. ەكى ۋنيۆەرسيتەت تە حالىقارالىق رەيتينگتەردە جوعارى كورسەتكىشتەرگە يە جانە كورەيانىڭ ءبىلىم بەرۋ مەن عىلىمي-زەرتتەۋ جۇيەسىندە جەتەكشى ورىن الادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن كورەيا رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلەرى بولاشاققا باعدارلانعان قازاق-كورەي قارىم-قاتىناسىن جان-جاقتى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك دەڭگەيىنە دەيىن كوتەرۋ تۋرالى ۆەربالدى نوتالار الماستى. قازاق-كورەي كەلىسىمدەرى ەنەرگەتيكا، عىلىم، جۇمىسپەن قامتۋ جانە تۋريزم سالاسىن قامتىدى.