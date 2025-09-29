قايتىس بولعان قازاقستاندىقتىڭ وتباسى جۇمىس بەرۋشىدەن 11 ميلليون تەڭگە وتەماقى ءوندىرىپ الدى
استانا. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سوتى قازاقستاندىقتىڭ قازا بولۋىنا بايلانىستى مورالدىق زياندى وتەۋ تۋرالى شەشىم شىعاردى. بۇل تۋرالى جوعارعى سوتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
بەلگىلى بولعانداي، 2023 -جىلى ەڭبەك مىندەتتەرىن ورىنداۋ كەزىندە ج ش س جۇرگىزۋشىسى قازا تاپقان. ول - كامەلەتكە تولماعان ءۇش بالانىڭ اكەسى جانە ەكى تالاپكەردىڭ اعاسى بولعان.
ەڭبەك جاعدايىنداعى جازاتايىم وقيعانى ارنايى تەرگەپ-تەكسەرۋ اكتىسىنە سايكەس، قايعىلى جاعدايعا جۇمىس بەرۋشىنىڭ ەڭبەك قاۋىپسىزدىگى تالاپتارىن %100 بۇزۋى سەبەپ بولعان.
سونداي-اق بۇعان دەيىن ج ش س مەن مارقۇمنىڭ جەسىرى اراسىندا 8 ميلليون تەڭگە كولەمىندە مورالدىق زياندى وتەۋ تۋرالى كەلىسىم جاسالعانى اتاپ ءوتىلدى.
- الايدا مارقۇمنىڭ جەسىرى مەن اپكەلەرى بۇل سومانى جەتكىلىكسىز دەپ ساناپ، قوسىمشا وتەماقى ءوندىرۋ تۋرالى تالاپپەن سوتقا جۇگىنگەن، - دەلىنگەن سوت ماتەريالىندا.
تالاپكەرلەردىڭ ايتۋىنشا، بالالاردىڭ پايداسىنا تولەنىپ وتىرعان اي سايىنعى 81 مىڭ تەڭگە مولشەرىندەگى اننۋيتەتتىك تولەمدەر ولاردىڭ تاربيەسى مەن ءبىلىم الۋىنا بايلانىستى بارلىق شىعىندى جاپپايدى.
سوت جاقىن تۋىسىنىڭ قايتىس بولۋى تالاپ قويۋشىلارعا ايتارلىقتاي مورالدىق زيان كەلتىردى دەگەن قورىتىندىعا كەلدى. اعانىڭ ءولىمى اپالى-سىڭلىلەر ءۇشىن اۋىر سوققى بولدى، ال جەسىر ايەلدىڭ كامەلەتكە تولماعان ءۇش بالاسى قالدى، ولاردىڭ تاربيەسى مەن قولداۋى قازىر تولىق جاۋاپكەرشىلىكتە بولدى.
سوت بارلىق ءمان-جايلاردى ەسكەرە وتىرىپ، ج ش س-نى تالاپ قويۋشىلارعا مورالدىق شىعىندى وتەۋ رەتىندە 11 ميلليون تەڭگە تولەۋگە مىندەتتەدى، ونىڭ ىشىندە: مارقۇمنىڭ ءار بالاسىنا 3 ميلليون تەڭگەدەن، اپكە-ءسىڭلىنىڭ ءارقايسىسىنا 1 ميلليون تەڭگەدەن. سوتتىڭ شەشىمىنە نارازىلىق كەلتىرىلدى، ول ءبىراق وزگەرىسسىز قالدىرىلىپ، زاڭدى كۇشىنە ەندى.
ايتا كەتەلىك اتىراۋدا اۋتيزممەن اۋىراتىن بالانىڭ اناسى مەملەكەتتىك مەكەمەنى وتەماقى تولەۋگە سوت ارقىلى مىندەتتەگەن ەدى.