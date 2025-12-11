قايتىس بولعان ادامنىڭ زەينەتاقى جيناقتارى قايدا كەتەدى
استانا. KAZINFORM -ءبىرىڭعاي جيناقتاۋشى زەينەتاقى قورى قايتىس بولعان سالىمشىلاردىڭ جيناقتارى قالاي راسىمدەلەتىنى تۋرالى اقپارات بەردى.
قور وكىلدەرىنىڭ مالىمەتىنشە، الدىمەن مارقۇمنىڭ وتباسى جەرلەۋ راسىمىنە ارنالعان ءبىرجولعى تولەمدى الا الادى. بۇل تولەمنىڭ مولشەرى 94 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىشكە (ا ە ك) تەڭ. ەگەر مارقۇمنىڭ جيناقتارى كورسەتىلگەن سومادان از بولسا، وندا شوتتاعى بارلىق قاراجات تولىق تولەنەدى.
ءوتىنىشتى ب ج ز ق بولىمشەسىندە، موبيلدى قوسىمشا ارقىلى نەمەسە قوردىڭ رەسمي سايتى ارقىلى بەرۋگە بولادى.
قۇجاتتار تەكسەرىلگەننەن كەيىن تولەم 5 جۇمىس كۇنى ىشىندە اۋدارىلادى.
مارقۇمنىڭ قالعان زەينەتاقى جيناقتارىن الۋ ءۇشىن مۇراگەرلەر مىندەتتى تۇردە نوتاريۋسقا جۇگىنۋى ءتيىس.
نوتاريۋس e-NOTARIAT جۇيەسى ارقىلى ب ج ز ق- عا سۇراۋ جولداپ، جيناقتار تۋرالى اقپارات الادى.
ەگەر مۇراگەر التى ايلىق مەرزىمدى وتكىزىپ السا، مۇراگەرلىك قۇجاتتى قالپىنا كەلتىرۋ ءۇشىن سوتقا ءوتىنىش بەرۋ قاجەت.
مۇراگەرلىك قۇجات دايىن بولعاننان كەيىن ب ج ز ق- عا ءوتىنىم بەرىلەدى. قورعا ءتيىستى قۇجاتتاردى جەكە تۇردە نەمەسە پوشتا ارقىلى جىبەرۋگە بولادى. قاجەتتى قۇجاتتار ب ج ز ق- عا تۇسكەن سوڭ، مۇراگەرلەرگە تولەمدەر 10 جۇمىس كۇنى ىشىندە اۋدارىلادى.