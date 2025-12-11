ق ز
    قايتىس بولعان ادامنىڭ زەينەتاقى جيناقتارى قايدا كەتەدى

    استانا. KAZINFORM -ءبىرىڭعاي جيناقتاۋشى زەينەتاقى قورى قايتىس بولعان سالىمشىلاردىڭ جيناقتارى قالاي راسىمدەلەتىنى تۋرالى اقپارات بەردى.

    Фото: Рүстем Айтхожин/Kazinform

    قور وكىلدەرىنىڭ مالىمەتىنشە، الدىمەن مارقۇمنىڭ وتباسى جەرلەۋ راسىمىنە ارنالعان ءبىرجولعى تولەمدى الا الادى. بۇل تولەمنىڭ مولشەرى 94 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىشكە (ا ە ك) تەڭ. ەگەر مارقۇمنىڭ جيناقتارى كورسەتىلگەن سومادان از بولسا، وندا شوتتاعى بارلىق قاراجات تولىق تولەنەدى.

    ءوتىنىشتى ب ج ز ق بولىمشەسىندە، موبيلدى قوسىمشا ارقىلى نەمەسە قوردىڭ رەسمي سايتى ارقىلى بەرۋگە بولادى.

    قۇجاتتار تەكسەرىلگەننەن كەيىن تولەم 5 جۇمىس كۇنى ىشىندە اۋدارىلادى.

    مارقۇمنىڭ قالعان زەينەتاقى جيناقتارىن الۋ ءۇشىن مۇراگەرلەر مىندەتتى تۇردە نوتاريۋسقا جۇگىنۋى ءتيىس.

    نوتاريۋس e-NOTARIAT جۇيەسى ارقىلى ب ج ز ق- عا سۇراۋ جولداپ، جيناقتار تۋرالى اقپارات الادى.

    ەگەر مۇراگەر التى ايلىق مەرزىمدى وتكىزىپ السا، مۇراگەرلىك قۇجاتتى قالپىنا كەلتىرۋ ءۇشىن سوتقا ءوتىنىش بەرۋ قاجەت.

    مۇراگەرلىك قۇجات دايىن بولعاننان كەيىن ب ج ز ق- عا ءوتىنىم بەرىلەدى. قورعا ءتيىستى قۇجاتتاردى جەكە تۇردە نەمەسە پوشتا ارقىلى جىبەرۋگە بولادى. قاجەتتى قۇجاتتار ب ج ز ق- عا تۇسكەن سوڭ، مۇراگەرلەرگە تولەمدەر 10 جۇمىس كۇنى ىشىندە اۋدارىلادى.

