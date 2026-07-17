قايتىس بولعان دونوردىڭ جۇرەگى استانالىق ناۋقاسقا ءومىر سىيلادى
استانا. KAZINFORM - قايتىس بولعاننان كەيىن اعزا دونورى بولۋعا بەرىلگەن ءاربىر كەلىسىم - ترانسپلانتاتتاۋ ءومىرىن ساقتاپ قالۋدىڭ جالعىز مۇمكىندىگى بولىپ وتىرعان جاندارعا ءۇمىت سىيلايدى.
استانادا كەزەكتى دونورلىق ۇدەرىس ءساتتى ۇيىمداستىرىلىپ، سونىڭ ارقاسىندا جۇرەكتى ترانسپلانتاتتاۋدى ۇزاق ۋاقىت كۇتكەن پاتسيەنتتىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالۋعا مۇمكىندىك تۋدى.
14-شىلدەدەن 15-شىلدەگە قاراعان ءتۇنى استانا قالاسى اكىمدىگىنىڭ «كوپبەيىندى مەديتسينا ورتالىعى» ش ج ق م ك ك بازاسىندا الەۋەتتى دونور انىقتالدى. دونوردىڭ وتباسى كەلىسىم بەرگەننەن كەيىن قازاقستان رەسپۋبليكاسى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ ترانسپلانتاتتاۋ جانە جوعارى تەحنولوگيالىق مەديتسينالىق قىزمەتتەردى ۇيلەستىرۋ جونىندەگى رەسپۋبليكالىق ورتالىعى دونورلىق ۇدەرىستى تولىق ۇيىمداستىردى.
UMC ترانسپلانتولوگتار كومانداسىنىڭ قاتىسۋىمەن 1966-جىلى تۋعان پاتسيەنتكە جۇرەكتى ترانسپلانتاتتاۋ ءساتتى جاسالدى. قازىرگى ۋاقىتتا رەتسيپيەنتتىڭ جاعدايى وپەراتسيادان كەيىنگى كەزەڭگە سايكەس كەلەدى.
دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى دونوردىڭ وتباسىنا قابىلداعان ىزگى شەشىمى ءۇشىن شىنايى العىسىن بىلدىرەدى. سونداي-اق ترانسپلانتاتتاۋ جانە جوعارى تەحنولوگيالىق مەديتسينالىق قىزمەتتەردى ۇيلەستىرۋ جونىندەگى رەسپۋبليكالىق ورتالىقتىڭ ماماندارىنا، دونورلىق اۋرۋحانانىڭ دارىگەرلەرىنە، UMC ترانسپلانتاتتاۋ بريگاداسىنا، سانيتاريالىق اۆياتسيا قىزمەتكەرلەرىنە جانە دونورلىق ۇدەرىستىڭ تابىستى وتۋىنە اتسالىسقان بارلىق مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنە ريزاشىلىعىن بىلدىرەدى.
بۇگىندە قازاقستاندا ومىرلىك ماڭىزدى اعزالاردى ترانسپلانتاتتاۋدى 4739 ادام، ونىڭ ىشىندە 125 بالا كۇتىپ وتىر. ولاردىڭ ىشىندە 4208 پاتسيەنتكە بۇيرەك، 293 ادامعا باۋىر، 208 ادامعا جۇرەك، 30 ادامعا وكپە جانە 5 ادامعا جۇرەك-وكپە كەشەنىن ترانسپلانتاتتاۋ قاجەت.
قايتىس بولعاننان كەيىن اعزا دونورى بولۋعا بەرىلگەن ءاربىر كەلىسىم - ترانسپلانتاتتاۋ ءومىرىن ساقتاپ قالۋدىڭ جالعىز مۇمكىندىگى بولىپ وتىرعان جاندارعا ءۇمىت سىيلايدى. دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى ترانسپلانتولوگيالىق قىزمەتتى دامىتۋ، دونورلىق ۇيلەستىرۋ جۇيەسىن جەتىلدىرۋ جانە قوعامنىڭ اعزا دونورلىعىنىڭ ماڭىزدىلىعى تۋرالى اقپاراتتانۋىن ارتتىرۋ باعىتىنداعى جۇيەلى جۇمىستاردى جالعاستىرا بەرەدى.