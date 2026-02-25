قاۋىپتى ۆيرۋستى قاساقانا جۇقتىرۋ دەرەگىنە قاتىسى بارلار ىزدەستىرىلىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى سانجار ءادىلوۆ اتىراۋدا ا ي ت ۆ-نى قاساقانا جۇقتىردى دەگەن كۇدىككە ىلىنگەندىڭ ىسىنە قاتىستى تۇسىنىك بەردى.
- اتىراۋ وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ ۇيىمداسقان قىلمىسقا قارسى كۇرەس باسقارماسىنىڭ قىزمەتكەرلەرى ا ي ت ۆ-نى قاساقانا جۇقتىرۋ دەرەگىن انىقتادى. كۇدىكتى سوت سانكسياسىمەن ەكى ايعا قاماۋعا الىندى. تەرگەۋ امالدارى جالعاسىپ جاتىر، - دەدى سانجار ءادىلوۆ پارلامەنت ماجىلىسىندە تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىر وسى قىلمىسقا قاتىسى بولۋى مۇمكىن باسقا دا ادامداردى انىقتاۋ بويىنشا تەرگەۋ شارالارى ءجۇرىپ جاتىر.
ەسكە سالساق، جاقىندا اتىراۋدا ا ي ت ۆ-نى قاساقانا جۇقتىردى دەگەن كۇدىكپەن ەكى ادام ۇستالدى. ولار 2025 -جىلدىڭ جەلتوقسان ايىنان باستاپ وزدەرىندە ا ي ت ۆ ينفەكسياسىنىڭ بار ەكەنىن بىلە تۇرا، ارنايى مەديتسينالىق ەسەپتە تۇرعانىنا قاراماستان، ترانسگەندەر ادام رەتىندە اقىلى ينتيمدىك قىزمەت كورسەتۋدى جالعاستىرعان.