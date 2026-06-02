قاۋىپتى وندىرىستەر قاتاڭ باقىلاۋدا: 10 مىڭنان استام زاڭبۇزۋشىلىق انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە ونەركاسىپتىك قاۋىپسىزدىكتى مەملەكەتتىك باقىلاۋ مەن قاداعالاۋدىڭ جاڭا مەحانيزمى ەنگىزىلدى، وندا بارلىق كاسىپورىندار تولىقتاي قامتىلادى.
بۇل تۋرالى توتەنشە جاعدايلار ءمينيسترى شىڭعىس ءارىنوۆ ۇكىمەتتە باياندادى.
وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا، بيىلعى 5 ايدا كاسىپورىندارعا جۇرگىزىلگەن تەكسەرۋلەر سانى 2,5 ەسەگە ارتقان.
- ناتيجەسىندە 10 مىڭنان استام ونەركاسىپتىك قاۋىپسىزدىك تالاپتارىنىڭ بۇزۋشىلىعى انىقتالدى. ءارتۇرلى ساناتتاعى 523 قىزمەتكەر اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. ايىپپۇلداردىڭ جالپى سوماسى 6 ميلليون تەڭگەدەن 62 ميلليون تەڭگەگە دەيىن ۇلعايدى،-دەدى ش. ءارىنوۆ.
قىزمەتكەرلەردىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا قاۋىپ توندىرەتىن ورەسكەل بۇزۋشىلىقتار انىقتالعان 600 دەن استام نىسان مەن تەحنيكالىق قۇرىلعىلاردىڭ جۇمىسى توقتاتىلدى.
- الايدا جەكەلەگەن كاسىپورىندار ەنگىزىلگەن شەكتەۋلەردى ەلەمەي، توتەنشە جاعدايلاردىڭ تۋىنداۋ قاۋپىن ارتتىرىپ، ءوز جۇمىستارىن جالعاستىرىپ جاتىر. سول سەبەپتى وسىنداي جاۋاپسىز نىسان يەلەرىنە قاتىستى قوسىمشا شارالار قابىلدانادى، - دەدى ت ج ءمينيسترى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن ۇكىمەت جۇمىس ورنىنداعى قاۋىپسىزدىك ماسەلەسىن قاراستىرىپ جاتىر.