KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قاۋىپتى وندىرىستەر قاتاڭ باقىلاۋدا: 10 مىڭنان استام زاڭبۇزۋشىلىق انىقتالدى

    استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە ونەركاسىپتىك قاۋىپسىزدىكتى مەملەكەتتىك باقىلاۋ مەن قاداعالاۋدىڭ جاڭا مەحانيزمى ەنگىزىلدى، وندا بارلىق كاسىپورىندار تولىقتاي قامتىلادى.

    БАҚ: Иран мұнай қоймалары толып кетпеуі үшін өндірісті қысқарта бастады
    Фото: Reuters

    بۇل تۋرالى توتەنشە جاعدايلار ءمينيسترى شىڭعىس ءارىنوۆ ۇكىمەتتە باياندادى.

    وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا، بيىلعى 5 ايدا كاسىپورىندارعا جۇرگىزىلگەن تەكسەرۋلەر سانى 2,5 ەسەگە ارتقان.

    - ناتيجەسىندە 10 مىڭنان استام ونەركاسىپتىك قاۋىپسىزدىك تالاپتارىنىڭ بۇزۋشىلىعى انىقتالدى. ءارتۇرلى ساناتتاعى 523 قىزمەتكەر اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. ايىپپۇلداردىڭ جالپى سوماسى 6 ميلليون تەڭگەدەن 62 ميلليون تەڭگەگە دەيىن ۇلعايدى،-دەدى ش. ءارىنوۆ.

    قىزمەتكەرلەردىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا قاۋىپ توندىرەتىن ورەسكەل بۇزۋشىلىقتار انىقتالعان 600 دەن استام نىسان مەن تەحنيكالىق قۇرىلعىلاردىڭ جۇمىسى توقتاتىلدى.

    - الايدا جەكەلەگەن كاسىپورىندار ەنگىزىلگەن شەكتەۋلەردى ەلەمەي، توتەنشە جاعدايلاردىڭ تۋىنداۋ قاۋپىن ارتتىرىپ، ءوز جۇمىستارىن جالعاستىرىپ جاتىر. سول سەبەپتى وسىنداي جاۋاپسىز نىسان يەلەرىنە قاتىستى قوسىمشا شارالار قابىلدانادى، - دەدى ت ج ءمينيسترى.

    ايتا كەتەيىك، بۇگىن ۇكىمەت جۇمىس ورنىنداعى قاۋىپسىزدىك ماسەلەسىن قاراستىرىپ جاتىر.

    قوعام
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور