قاۋىپتى دەرتتى ساۋلەمەن ەمدەيدى
قوستاناي قالالىق ونكولوگيالىق كوپسالالى اۋرۋحاناسىنا «Halcyon» جەلىلىك ۇدەتكىشى ورناتىلدى. زاماناۋي قۇرىلعى «قازاقستان حالقىنا» قوعامدىق قورىنىڭ قاراجاتى ەسەبىنەن 2,7 ميلليارد تەڭگەگە ساتىپ الىنىپ وتىر.
وبلىس اكىمى قۇمار اقساقالوۆ پەن «قازاقستان حالقىنا» قورىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى ءلاززات شىڭعىسبايەۆا ونكولوگيالىق اۋرۋحاناعا بارىپ، جاڭا اپپاراتتىڭ جۇمىسىمەن تانىستى. ماماندار مۇنداي قىمبات ءارى اسا قاجەت قۇرىلعىنىڭ وڭىرگە ءبىرىنشى رەت اكەلىنگەنىن ايتادى. زاماناۋي تەحنولوگيانىڭ جەمىسى سانالاتىن «Halcyon» جەلىلىك ۇدەتكىشى ونكولوگيالىق اۋرۋلاردى جىلدام، ءدال ءارى قاۋىپسىز قاشىقتىقتان ساۋلەمەن ەمدەيدى. باستى ارتىقشىلىعى - ەمدەۋ ءجۇرىپ جاتقاندا ناۋقاستىڭ جانى قينالمايدى، جاناما اسەرلەر ازايادى، ەمدەۋ ۋاقىتى ەداۋىر قىسقارادى. قۇرىلعى راديوتەراپيانىڭ حالىقارالىق ستاندارتتارىنا سايكەس كەلەدى، ەمدەۋدىڭ ساپاسىن ارتتىرادى.
«بىزدە بۇعان دەيىن مۇنداي «اقىلدى» اپپارات بولعان جوق. سوندىقتان دەرتىن اسقىندىرىپ العان ناۋقاستاردى استانا، الماتى ءتارىزدى ءىرى ورتالىقتارعا جىبەرۋشى ەدىك. جاڭا قوندىرعى مۇنداي ناۋقاستاردى ەندى وسى اۋرۋحانادا ەمدەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. مۇنىڭ سىرتىندا، بيۋدجەت قاراجاتى ۇنەمدەلەدى. سونداي-اق جوعارى تەحنولوگيالىق ونكولوگيالىق كومەك قولجەتىمدى بولا تۇسەدى»، دەيدى دارىگەرلەر.
قوستاناي وبلىسى
نۇرقانات قۇلابايەۆ
egemen.kz