قايتارىلعان اۆتيۆتەردىڭ 10 ميلليارد تەڭگەدەن استامى اباي وبلىسىنا سۋ تارتۋعا ءبولىندى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا ەلگە قايتارىلعان زاڭسىز يەمدەنىلگەن اكتيۆتەر قاراجاتى ەسەبىنەن ەلىمىزدە الەۋمەتتىك ماڭىزدى ينفراقۇرىلىمدار سالۋ جۇمىستارى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ۇكىمەت ارناۋلى مەملەكەتتىك قوردان اباي وبلىسىندا سۋمەن جابدىقتاۋ جەلىلەرىن سالۋعا 10 ميلليارد تەڭگەدەن استام قاراجات ءبولۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى.
وڭىردە بارلىعى 21 جوبا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر، ونىڭ جەتەۋى - سەمەي قالاسىندا. سۋمەن قامتۋ جۇمىستارى اۋىلدىق اۋماقتاردى دا قامتيدى، اتاپ ايتقاندا، وبلىستىڭ بورودۋليحا، ءۇرجار جانە اباي اۋداندارىندا سۋمەن جابدىقتاۋ جەلىلەرى جۇرگىزىلەدى.
بۇل جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ - حالىقتىڭ ءومىر ءسۇرۋ ساپاسىن ارتتىرۋعا، كوممۋنالدىق قىزمەتتەرگە قولجەتىمدىلىكتى قامتاماسىز ەتۋگە جانە مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرمالارىنا سايكەس ينفراقۇرىلىمدى جاڭعىرتۋعا باعىتتالعان.
نىسانداردى بيىل پايدالانۋعا بەرۋ جوسپارلانىپ وتىر.
ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگىنىڭ دەرەكتەرىنە سايكەس، سۋمەن جابدىقتاۋ قىزمەتتەرىنە قول جەتكىزۋ سەمەي قالاسىندا %95,5 دى، اباي وبلىسىنىڭ اۋىلدارىندا %95 دى قۇرايدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مەملەكەتتىڭ كەپىلدىگىمەن قارجىلاندىرىلاتىن جوبالار ءتىزىمى تولىقتىرىلعان بولاتىن.