قايتارىلعان اكتيۆتەر: ءىرى تاۋ-كەن اكتيۆى اۋكسيونعا شىعارىلادى
استانا. KAZINFORM - «قايتارىلعان اكتيۆتەردى باسقارۋ كومپانياسى كەزەكتى اۋكسيوندا «Kundybai Mining» اكسيالارىنىڭ 20 پايىز ۇلەسى اشىق ساۋداعا شىعارىلاتىنىن حابارلادى.
Sauda.e-qazyna.kz ەلەكتروندى پلاتفورماسىندا اشىق فورماتتا وتەتىن ساۋدا-ساتتىق 2025-جىلعى 24-جەلتوقسانعا ساعات 10:00 گە جوسپارلانعان.
لوتتىڭ باستاپقى باعاسى 51318000 تەڭگە دەپ بەلگىلەنگەن.
- اشىق اۋكتسيون ونلاين رەجيمدە ۇيىمداستىرىلادى، بۇل بارلىق قاتىسۋشىلار ءۇشىن تەڭ قولجەتىمدىلىك پەن ءراسىمنىڭ تولىق اشىقتىعىن قامتاماسىز ەتەدى. ساۋدا بارىسى مەن قورىتىندى مالىمەتتەر پلاتفورمادا جاريالانادى، - دەپ جازىلعان كومپانيا حابارلاماسىندا.
اۋكسيونعا قاتىسۋ ءۇشىن ۇمىتكەرلەر پورتالدا تىركەلىپ، كەپىلدىك جارناسىن ەنگىزىپ، ءوتىنىمدى بەلگىلەنگەن مەرزىمدە ۇسىنۋى قاجەت.
كومپانيا اكتيۆتەردى ساتۋ پروتسەسى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قولدانىستاعى زاڭناماسىنا جانە اكتيۆتەردى باسقارۋ قاعيدالارىنا تولىق سايكەستىكتە جۇزەگە اسىرىلاتىنىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، س ق و- دا قايتارىلعان اكتيۆتەر قاراجاتىنا جاڭا سۋ قۇبىرى تارتىلدى.