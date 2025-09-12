قايتارىلعان اكتيۆتەر: 5,6 ميلليارد تەڭگە اباي وبلىسىندا مەديتسينالىق نىسانداردىڭ قۇرىلىسىنا جۇمسالماق
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا زاڭسىز يەمدەنىلگەن اكتيۆتەردى قايتارۋ ەسەبىنەن الەۋمەتتىك نىساندار سالۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر. ارناۋلى مەملەكەتتىك قوردان اباي وبلىسىنا دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنداعى جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا 5,6 ميلليارد تەڭگە ءبولىندى. قاراجات وڭىردەگى ينفراقۇرىلىمدى جاقسارتۋعا جانە مەديتسينا ساپاسىن ارتتىرۋعا باعىتتالماق. بۇل تۋرالى ۇكىمەت ءمالىم ەتتى.
ءۇرجار اۋىلىندا بۇل قاراجات كوپسالالى ورتالىق اۋداندىق اۋرۋحاناعا قوسىمشا كورپۋس سالۋعا جانە زاماناۋي مەديتسينالىق تەحنيكامەن جاراقتاندىرۋعا جۇمسالىپ وتىر.
اياگوز قالاسىندا بولىنگەن قاراجاتقا كوپسالالى ورتالىق اۋداندىق اۋرۋحاناعا قوسىمشا كورپۋس سالىنىپ جاتىر، وندا ماگنيتتىك-رەزونانستىق توموگراف ورناتىلادى.
نىسانداردى بيىل پايدالانۋعا بەرۋ جوسپارلانىپ وتىر.
جوبالار ازاماتتاردى ۋاقتىلى جانە ساپالى مەديتسينالىق قىزمەتتەرمەن قامتۋ اياسىن كەڭەيتۋگە مۇمكىندىك بەرمەك.
بۇعان دەيىن ارناۋلى مەملەكەتتىك قوردان سەمەي قالاسىندا 100 ورىندىق مەديتسينالىق-الەۋمەتتىك پسيحونيەۆرولوگيا مەكەمەسىن سالۋعا 2,6 ملرد تەڭگە بولىنگەن بولاتىن.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، «جاساندى ينتەللەكت داۋىرىندەگى قازاقستان: وزەكتى ماسەلەلەر جانە ونى تۇبەگەيلى سيفرلىق وزگەرىستەر ارقىلى شەشۋ» اتتى قازاقستان حالقىنا جولداۋىندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ مەملەكەت دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىن دامىتۋ ءۇشىن جۇيەلى تۇردە كۇش-جىگەر جۇمساپ كەلە جاتقانىن اتاپ وتكەن بولاتىن. ەلىمىزدە مەديتسينالىق نىسانداردىڭ بارلىق سپەكترى - اۋىلدىق فەلدشەرلىك- اكۋشەرلىك پۋنكتتەردەن باستاپ مامانداندىرىلعان اۋرۋحانالارعا دەيىن بىرتىندەپ جاڭعىرتىلۋدا. «اۋىلدا دەنساۋلىق ساقتاۋدى جاڭعىرتۋ» ۇلتتىق جوباسى اياسىندا 540 نىساننىڭ قۇرىلىسى سالىندى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن 5,5 ميلليارد تەڭگە قايتارىلعان اكتيۆتەر ب ق و-داعى اۋىلداردى سۋمەن جابدىقتاۋعا باعىتتالعانىن جازعان ەدىك.