قاۋىپسىز مامىلە: اۆتوموبيل مەن جىلجىمايتىن مۇلىك تىركەلگەنگە دەيىن اقشا بۇعاتتاۋلى تۇرادى
استانا. KAZINFORM - اۆتوموبيل مەن جىلجىمايتىن مۇلىكتى ساتۋ جانە ساتىپ الۋ كەزىندە نىسان ساتىپ الۋشىنىڭ اتىنا تىركەلگەنگە دەيىن اقشا بۇعاتتاۋلى تۇراتىن مەحانيزم ىسكە قوسىلماق. جاڭا جوبا تۋرالى ۇكىمەتتە وتكەن قارجى سالاسىنا سيفرلىق تەڭگەنى ەنگىزۋ جونىندەگى جۇمىس توبىنىڭ العاشقى وتىرىسىندا ايتىلدى.
اتاپ ايتقاندا، قازىرگى ۋاقىتتا پيلوتتىق رەجيمدە ىسكە قوسۋ ءۇشىن كەلەسى جوبالار پىسىقتالىپ جاتقانى ءمالىم بولدى:
سيفرلىق ق ق س: ە ش ف جۇيەسىنىڭ سيفرلىق تەڭگە پلاتفورماسىمەن ينتەگراتسياسى جۇرگىزىلىپ جاتىر. پيلوتتى كەڭەيتۋ 2025 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن ورىندالادى.
«قاۋىپسىز مامىلە» جوباسى: ءى ءى م مەن ج ي ت س د مينيسترلىگى اۆتوموبيل ءۇشىن اقشا قايتا تىركەلگەنگە دەيىن بۇعاتتالاتىن مەحانيزمدى سىناقتان وتكىزىپ جاتىر. ىسكە قوسۋ مەرزىمى - 2026 -جىلعى ءساۋىر. ءدال وسىنداي مەحانيزمدى جىلجىمايتىن مۇلىك مامىلەلەرى ءۇشىن قولدانۋ جوسپارلانىپ وتىر.
قىمبات مەديتسينالىق جابدىقتاردى ساتىپ الۋ كەزىندە جانە ءىرى ونەركاسىپتىك نىسانداردى سالۋدا سيفرلىق تەڭگەنى قولدانۋ.
- سيفرلىق تەڭگە ەرەكشەلىكتەرىنىڭ ءبىرى - باعدارلامالاۋ مۇمكىندىگى، ياعني ونىڭ جۇمسالۋىنا بەلگىلى ءبىر شارتتاردى قويۋى. اۆتوكولىك مامىلەلەرىنە دە اتالعان ەرەكشەلىكتى قولدانۋ كوزدەلىپ وتىر. دەمەك، ساتىپ الۋشى ساتۋشىنىڭ رەكۆيزيتتەرى بويىنشا سيفرلىق تەڭگەمەن تولەم جاساۋ ءۇشىن قاراجاتتى باعدارلامالاپ، ونى ساتۋشىعا جىبەرەدى. بۇل رەتتە ساتۋشى قارجىنى اۆتوكولىك قۇرالى مەملەكەتتىك دەرەكتەر بازاسىندا ساتىپ الۋشىنىڭ اتىنا تىركەلگەننەن كەيىن عانا پايدالانا الادى. تاعى ءبىر ارتىقشىلىعى، مامىلە كليەنت پەن ءتۇرلى بانكتەر اراسىندا قولجەتىمدى بولادى. وسىلايشا، بۇل قۇرال تۇتىنۋشىلارعا ىڭعايلى بولىپ، ۋاقىت ۇنەمدەۋگە كومەكتەسەدى جانە اۆتوكولىك ساتىپ الۋ مامىلەلەرىن قاۋىپسىز جۇرگىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. سونداي-اق قولما-قول اقشا الۋ نەمەسە بانككە بارۋ قاجەتتىلىگىن جويادى، - دەپ تۇسىندىرەدى ۇلتتىق بانكتىڭ باسپاءسوز قىزمەتىنەن.
قازاقستان ەكونوميكاسى سيفرلىق ترانسفورماتسيا كەزەڭىندە جاڭا قارجى قۇرالدارىن ەنگىزۋگە بەت بۇردى. پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ بيىلعى جولداۋىندا سيفرلىق تەڭگەنىڭ ۇلتتىق ەكونوميكانى سيفرلاندىرۋداعى ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتىپ، ونىڭ تولىققاندى ەكوجۇيەسىن قالىپتاستىرۋدى جەدەلدەتۋدى تاپسىرعان بولاتىن. وسى ورايدا، Kazinform ءتىلشىسى سيفرلىق تەڭگەنىڭ ەل ەكونوميكاسىنا قانداي مۇمكىندىك بەرەتىنىن جانە قانداي تاۋەكەلدەر تۋدىراتىنىن ساراپشىلار پىكىرى نەگىزىندە تالداپ كورگەن ەدى.