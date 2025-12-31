قاۋىپسىز جاڭا جىل: مەرەكە كۇندەرىندەگى ساقتىق شارالارى
پەتروپاۆل. KAZINFORM - جاڭا جىل - كوپشىلىك اسىعا كۇتەتىن، قۋانىش پەن شاتتىققا تولى مەرەكە. الايدا، ءدال وسى كۇندەرى تاعامنان ۋلانۋ، پيروتەحنيكالىق بۇيىمداردى قولدانۋ كەزىندە جاراقات الۋ، سونداي-اق ۇسىك شالۋ مەن سۋىق تيۋ جاعدايلارىنىڭ سانى ارتادى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىستىق سانيتاريالىق- ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ دەپارتامەنتى مەرەكەلىك دەمالىستىڭ تىنىش ءارى قاۋىپسىز ءوتۋى ءۇشىن الدىن الۋ شارالارىن ساقتاۋ اسا ماڭىزدى ەكەنىن ەسكەرتتى.
ادەتتە، جاڭا جىل مەرەكەسىنە وراي مول داستارحان جايىلادى. سانيتار دارىگەرلەر تاعامنان ۋلانۋدىڭ الدىن الۋ ءۇشىن ازىق-تۇلىك ونىمدەرىن تەك سەنىمدى ساۋدا ورىندارىنان ساتىپ الۋعا كەڭەس بەرەدى. ءاربىر ءونىمنىڭ جارامدىلىق مەرزىمىن، قاپتاماسىنىڭ بۇتىندىگىن جانە ساقتاۋ شارتتارىن مۇقيات تەكسەرۋ ماڭىزدى. كۇمان تۋدىراتىن نەمەسە تاڭبالانباعان ونىمدەردى تۇتىنۋدان باس تارتقان ءجون.
تاعام دايىنداۋ كەزىندە جەكە گيگيەنا ەرەجەلەرىن ساقتاپ، دايىن تاعامداردى بولمە تەمپەراتۋراسىندا ۇزاق ۋاقىت قالدىرماۋ كەرەك. اسىرەسە بالالارعا ارنالعان ءتاتتى سىيلىقتاردىڭ ساپاسىنا ەرەكشە كوڭىل ءبولىنۋى ءتيىس.
جاڭا جىلدى فەيەرۆەركسىز ەلەستەتۋ قيىن. الايدا پيروتەحنيكالىق بۇيىمدار ءقاۋىپتى بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ەستەن شىعارماۋ قاجەت. ولاردى تەك مامانداندىرىلعان دۇكەندەردەن ساتىپ الىپ، نۇسقاۋلىقتىڭ، ساپا سەرتيفيكاتىنىڭ بار ەكەنىنە جانە جارامدىلىق مەرزىمىنە كوز جەتكىزۋ كەرەك.
زاقىمدالعان، قورابىنا سۋ تيگەن بۇيىمداردى قولدانۋعا بولمايدى. فەيەرۆەركتەردى تەك اشىق الاڭداردا، ءقاۋىپسىز اراقاشىقتىقتى ساقتاي وتىرىپ ىسكە قوسۋ قاجەت. وتشاشۋدى تۇتاتىپ جاتىپ ۇستىنە ەڭكەيۋگە جانە ىسكە قوسىلماعان پيروتەحنيكانى قايتا جاعۋعا بولمايدى. بالالارعا فەيەرۆەركتەردى ءوز بەتىنشە قولدانۋعا قاتاڭ تىيىم سالىنادى.
بۇل كۇندەرى كوپ ۋاقىت تازا اۋادا ءوتۋى مۇمكىن. ۇسىك شالماۋى ءۇشىن اۋا رايىنا ساي جىلى كيىنۋ وتە ماڭىزدى. بالالاردىڭ باس كيىم، قولعاپ، شارف جانە جىلى اياق كيىم كيگەنىنە كوز جەتكىزۋ كەرەك. سۋىقتا ۇزاق ۋاقىت ءجۇرۋدى شەكتەپ، جىلىنۋ ءۇشىن مەزگىل-مەزگىل ءۇزىلىس جاساعان دۇرىس.
كيىم مەن اياق كيىمنىڭ قۇرعاق بولۋىن قاداعالاپ، ۇسىكتىڭ العاشقى بەلگىلەرىنە — تەرىنىڭ بوزارۋىنا، جانسىزدانۋىنا، شانشىپ اۋىرۋىنا نازار اۋدارۋ قاجەت.
ماماندار وسى ءبىر قاراپايىم قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىن ساقتاۋ ارقىلى جاڭا جىل مەرەكەلەرىن تىنىش، جايلى ءارى قاۋىپ-قاتەرسىز وتكىزۋگە بولاتىندىعىن ايتادى.