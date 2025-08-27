«قايراتتىڭ» تاريحي جەڭىسى: بريتان باسىلىمدارى پىكىر ءبىلدىردى
الماتى. قازاقپارات - بريتانيالىق TNT Sports سپورت باسىلىم چەمپيوندار ليگاسىنىڭ پلەي-وفف كەزەڭىندەگى سەنساتسيالىق ناتيجەگە نازار اۋداردى. شوتلانديانىڭ «سەلتيگى» قازاقستاندىق «قايراتتان» وتە الماي، توپتىق كەزەڭنەن تىس قالدى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
«قايرات» «سەلتيكتى» جەڭىپ، چەمپيوندار ليگاسىندا تاريح جازدى.
«سەلتيك» ءتورت جىلدان بەرى العاش رەت چەمپيوندار ليگاسىنىڭ توپتىق كەزەڭىنە شىعا المادى. پلەي-وفف راۋندىندا شوتلانديالىق كلۋب پەنالتي سەرياسىندا «قايراتقا» ەسە جىبەرىپ، ەندى ماۋسىمدى ەۋروپا ليگاسىندا جالعاستىرادى. ەكى ماتچ تا 0:0 ەسەبىمەن اياقتالدى، ال 11 مەترلىك سەريادا قازاقستاندىق كلۋب 3:2 ەسەبىمەن جەڭىسكە جەتتى. قاقپاشى تەمىرلان اناربەكوۆ ادام ايدا، ليۋك ماككوۋەن جانە دايدزەن ماەدا سوققىلارىن قايتاردى.
رودجەرس: ءبىز ۇلكەن مۇمكىندىكتى جىبەرىپ الدىق
«سەلتيك» باس باپكەرى برەندان رودجەرس ماتچتان كەيىنگى سۇحباتىندا مويىندادى:
بۇل وتە سۇرەڭسىز ويىن بولدى. ءوز الەۋەتىمىزدى كورسەتەتىندەي مۇمكىندىگىمىز بار ەدى، ءبىراق ءبىز ونى پايدالانا المادىق. چەمپيوندار ليگاسى - كەرەمەت تۋرنير، ءبىراق ەكى ويىندا دا جەتكىلىكتى ارەكەت جاساي المادىق.
ول شوتلانديا پرەمەر-ليگاسىنداعى ءساتتى باستاۋ مەن ەۋروپاداعى ساتسىزدىكتى سالىستىردى:
چەمپيوناتتا جاقسى باستادىق، ءبىراق مۇندا الدەقايدا جوعارى دالدىك كەرەك. ۇيدە ماڭىزدى ءساتتى جىبەرىپ الدىق، ال بۇگىنگى ويىن مۇلدە تارتىمسىز ءوتتى.
«قايرات ءۇشىن بۇل - فانتاستيكالىق ناتيجە»
سونىمەن قاتار رودجەرس قازاقستانعا ارنايى ۇشىپ كەلگەن جانكۇيەرلەردى اتاپ ءوتتى:
«قايراتتى» قۇتتىقتايمىن. ولار ءۇشىن بۇل - فانتاستيكالىق ناتيجە. ءبىراق ءبىز ۇلكەن مۇمكىندىكتى ۋىستان شىعارىپ الدىق. فاناتتارعا العىس ايتقىم كەلەدى. ولاردىڭ كلۋبقا دەگەن ماحابباتى ەرەكشە ەكەنى كورىنىپ تۇر.
باپكەردىڭ ايتۋىنشا، كوماندا بۇل جەڭىلىستى قابىلداپ، الداعى ۋاقىتتا ەۋروپا ليگاسىنا نازار اۋدارۋى ءتيىس.