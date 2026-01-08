«قايراتتىڭ» چەمپيوندىق قۇرامىندا قانداي وزگەرىس بار
الماتى. KAZINFORM - قازاقستان پرەمەر-ليگاسىندا توپ جارىپ، كلۋب تاريحىندا چەمپيوندار ليگاسىنىڭ نەگىزگى كەزەڭىنە العاش رەت جولداما العان «قايراتتىڭ» قۇرامىندا 2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ءبىرقاتار وزگەرىس بولدى.
ەل بىرىنشىلىگىندە عانا ەمەس، ەۋروپادا اتى شىققان الماتىلىق كوماندانىڭ قۇرامىندا اۋىس-ءتۇيىس كەزەڭى باستالدى. بۇگىنگە دەيىن «قايرات» ساپىنان 5 ويىنشى كەتىپ، ازىرگە ءبىر لەگيونەر كوماندا قاتارىن تولىقتىردى. كەلىسىمشارتى اياقتالعان فۋتبولشىلاردىڭ بىرەۋى قازاقستاندىق بولسا، قالعان تورتەۋى - شەتەلدىكتەر.
الدىمەن 37 جاستاعى برازيليالىق شابۋىلشى جواو پاۋلۋ جۋىردا ءتورت ماۋسىمعا سوزىلعان قىزىقتى كەزەڭنەن كەيىن الماتىلىق «قايراتپەن» كەلىسىمشارتىن توقتاتتى. وتكەن ماۋسىم بۇل شابۋىلشى ءۇشىن وڭاي بولعان جوق - ول تىزە جاراقاتىنا بايلانىستى جاسىل الاڭعا شىعىپ، كومانداعا كومەگىن تيگىزە المادى. دەگەنمەن، سۇرمەرگەن فۋتبولشىنىڭ ستاتيستيكاسى كوڭىل كونشىتەدى. اتاپ ايتقاندا ول «قايرات» ساپىندا 47 گول سوعىپ، 24 ناتيجەلى پاس بەرگەن. بۇعان دەيىن برازيليالىق ويىنشى شىمكەنتتىك «ورداباسى» ساپىندا 50 گولدىڭ ءوز اتىنا جازدى.
بۇدان سوڭ الماتىلىق كوماندا 32 جاستاعى قاقپاشى الەكساندر زارۋتسكيمەن قوشتاستى. ول كلۋبقا 2025-جىلدىڭ باسىندا قوسىلىپ، سوڭعى تۋرلاردى قوسپاعاندا ەل چەمپيوناتىندا نەگىزگى قاقپاشى بولدى. «سەلتيككە» قارسى ويىندا جاراقات العانعا دەيىن چەمپيوندار ليگاسىنىڭ ىرىكتەۋى كەزەڭىندەرىندە قاقپانى قورعادى. جالپى «قايرات» ساپىندا 24 ماتچ وتكىزىپ، ونىڭ 9 ىندا قاقپاسىنا گول وتكىزگەن جوق. قازىرگى كەزدە زارۋتسكي - «اقتوبە» كومانداسىنىڭ ويىنشىسى.
ودان كەيىن 32 جاستاعى برازيليالىق شابۋىلشى ەلدەر سانتانا كەلىسىمشارت مەرزىمىنىڭ اياقتالۋىنا بايلانىستى كلۋبتان كەتتى. سانتانا كوماندا قاتارىنا 2024-جىلدىڭ ماۋسىم ايىندا قوسىلىپ، وسى ۋاقىت ىشىندە قازاقستاننىڭ ەكى دۇركىن چەمپيونى بولعان. ءبىراق 2025-جىلدىڭ باسىندا اۋىر جاراقات الىپ، ماۋسىمنىڭ سوڭىنا دەيىن قاتاردان شىعىپ قالدى. «قايرات» ساپىندا ول 31 ماتچ وتكىزىپ، 5 گول سوعىپ، 3 ناتيجەلى پاس بەردى.
سونداي-اق «قايرات» ساپىنان نەگىزگى قۇرامداعى ەكى ويىنشى كەتكەنىن جازعانبىز.
ولار - 28 جاستاعى جارتىلاي قورعاۋشى گيورگي زاريا مەن 27 جاستاعى يزرايلدىك وفري اراد. «قايرات» ساپىنا 2024-جىلدىڭ باسىندا قوسىلعان گيورگي جالپى 59 ماتچ وتكىزىپ، 16 گول سوقتى جانە 11 ناتيجەلى پاس بەردى. 2024-جىلعى ماۋسىمدا قازاقستان پرەمەر-ليگاسىنىڭ ۇزدىك جارتىلاي قورعاۋشىسى اتاندى. 2025-جىلى ول جاراقاتىنا بايلانىستى ءبىراز ويىننان تىس قالعانىمەن، ىشكى بىرىنشىلىك پەن چەمپيوندار ليگاسىندا ءوز ۇلەسىن قوسىپ ۇلگەردى.
ال وفري «قايراتقا» 2023-جىلى قوسىلىپ، باستاپقىدا ورتالىق قورعاۋشى رەتىندە وينادى. كەلەسى ماۋسىمدا جارتىلاي قورعاۋشى پوزيتسياسىنا اۋىسىپ، كوماندانىڭ ماڭىزدى ويىنشىلارىنىڭ بىرىنە اينالدى. اراد كلۋبقا 2024 جانە 2025-جىلدارى قازاقستان چەمپيونى اتانۋعا، 2025-جىلعى قازاقستان سۋپەركۋبوگىن جەڭىپ الۋعا، سونداي- اق چەمپيوندار ليگاسىنىڭ جالپى كەزەڭىنە شىعۋعا كومەكتەستى. «قايرات» ساپىنداعى سوڭعى ماتچىندا ول «دجۋزەپپە مەاتستسا» ستاديونىندا «ينتەردىڭ» قاقپاسىنا گول سوقتى (1:2). الماتىلىق كلۋب قۇرامىندا ءۇش ماۋسىم ىشىندە وفري اراد 92 ماتچ وتكىزىپ، 3 گول سوعىپ، 10 ناتيجەلى پاس بەردى.
ازىرگە الماتىلىق كوماندا ساپىن فينليانديالىق جارتىلاي قورعاۋشى يااككو وكسانەن عانا تولىقتىردى. 25 جاستاعى ويىنشىمەن كەلىسىم 2027-جىلعى جەلتوقسانعا دەيىن جاسالعان.
2022-جىلدان بەرى «قايراتقا» قوسىلعان دەيىن يااككو «كۋپس» كومانداسىندا ونەر كورسەتتى. وتكەن ماۋسىمدا ول 51 ماتچ وتكىزىپ، 4 گول سوعىپ، 8 ناتيجەلى پاس بەرگەن. ول فينليانديا ۇلتتىق قۇراماسىندا 1 ماتچ، U-21 جاستار قۇراماسىندا 15 ماتچ ويناپ ۇلگەرگەن. ەسكە سالايىق، جارتىلاي قورعاۋشى «كۋپس» قۇرامىندا «قايراتپەن» UEFA چەمپيوندار ليگاسىنىڭ ەكىنشى ىرىكتەۋ كەزەڭىندە كەزدەستى. ەكى ماتچتىڭ قورىتىندىسى بويىنشا الماتىلىقتار 3:2 ەسەبىمەن جەڭىسكە جەتتى.
ايتا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن ب ا ق پەن الەۋمەتتىك جەلىلەردە رەسەيلىك قورعاۋشى ەگور سوروكيننىڭ كلۋبتان كەتەتىنى تۋرالى سىبىس تارادى. جەلىدەگى مالىمەتكە سايكەس، ول قاڭتار ايىنداعى چەمپيوندار ليگاسىنىڭ ويىندارىندا «قايراتقا» كومەكتەسۋ ءۇشىن ءبىر ايعا جاڭا كەلىسىمشارت جاساسقان. سودان كەيىن ونىڭ ۇجىمنان كەتۋى ىقتيمال. سونىمەن قاتار باق بەتتەرىندە بەلارۋس ويىنشىسى ۆالەري گرومىكونىڭ تۇركيالىق كلۋبقا اۋىسۋى مۇمكىن ەكەنى ايتىلدى.
ەسكە سالايىق، 2026-جىلدىڭ جازىندا كامەلەتتىك جاسقا تولعان سوڭ، «قايرات» اكادەمياسىنىڭ تۇلەگى ءارى قازىرگى قۇرامنىڭ جاس جۇلدىزى داستان ساتپايەۆ رەسمي تۇردە اعىلشىن كومانداسى «چەلسيگە» اۋىسادى.