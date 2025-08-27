«قايراتتىڭ» چەمپيوندار ليگاسى نەگىزگى كەزەڭىندەگى قارسىلاستارى قاشان انىقتالادى
استانا. KAZINFORM - فۋتبولدان UEFA چەمپيوندار ليگاسى نەگىزگى كەزەڭىنىڭ جەرەبەسى قاشان وتەتىنى بەلگىلى بولدى.
بۇل شارا 28-تامىزدا قازاقستاندىق ۋاقىتپەن 21:00 دە باستالىپ، «Qazsport» تىكەلەي ەفيردە كورسەتىلەدى. اتالعان تۋرنيردە الماتىلىق «قايرات» پلەي-وفف كەزەڭىندە شوتلانديانىڭ «سەلتيك» كومانداسىن (0:0، 0:0، پەنالتيدەن 3:2) جەڭىپ، نەگىزگى كەزەڭگە جولداما العان ەدى.
الماتىلىق فۋتبولشىلار اتالعان تۋرنيردىڭ العاشقى ءۇش ىرىكتەۋ كەزەڭىندە سلوۆەنيانىڭ «وليمپيا» (1:1، 2:0) ، فينليانديانىڭ كۋپس كلۋبتارىن (0:2، 3:0)، سلوۆاكيانىڭ «سلوۆان» (1:0، 0:1، پەنالتيدەن 4:3) كومانداسىن قاپى قالدىرىپ كەتتى.
الماتىلىق «قايراتتان» وزگە نەگىزگى كەزەڭگە كيپرلىك «پافوس» جانە نورۆەگيالىق «بۋدە‑گليمت» جولداما الدى. وعان دەيىن جارىستىڭ اتالعان ساتىسىندا سىنعا تۇسەتىن 29 كوماندا بەلگىلى بولدى. ولاردىڭ قاتارىندا «توتتەنحەم»، «ليۆەرپۋل»، «ارسەنال»، «مانچەستەر سيتي»، «چەلسي»، «نيۋكاسل» (بارلىعى - انگليا)، «ناپولي»، «ينتەر»، «اتالانتا»، «يۋۆەنتۋس» (بارلىعى - يتاليا)، «بارسەلونا»، «رەال»، «اتلەتيكو»، «اتلەتيك»، «ۆيلياررەال» (بارلىعى - يسپانيا)، «باۆاريا»، «بايەر»، «اينتراحت»، «بورۋسسيا دورتمۋند» (بارلىعى - گەرمانيا)، «پسج»، «مارسەل»، «موناكو» (بارلىعى - فرانسيا)، پسۆ، «اياكس» (ەكەۋى - نيدەرلاند) «سپورتينگ» (پورتۋگاليا)، «يۋنيون» (بەلگيا)، «گالاتاساراي» (تۇركيا)، «سلاۆيا» (چەحيا) جانە «وليمپياكوس» (گرەكيا) بار.
ەندى تاعى ءۇش كوماندا 27-تامىز كۇنگە ويىنداردا بەلگىلى بولادى.