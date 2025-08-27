«قايراتتىڭ» جەڭىسى تۋرالى كينو تۇسىرۋگە بولادى - سپورت كوممەنتاتورى
استانا. KAZINFORM - كەشە تۇندە «قايرات» فۋتبول كلۋبى الماتىدا تاريحي جەتىستىككە جەتىپ، چەمپيوندار ليگاسىنىڭ نەگىزگى كەزەڭىنە جولداما الدى. Jibek Joly ارناسىنىڭ «بۇگىن LIVE» باعدارلاماسىنا سۇحبات بەرگەن سپورت كوممەنتاتورلارى ەل فۋتبولىنداعى ەلەۋلى وقيعا تۋرالى ايتىپ، ويىننان العان اسەرىمەن ءبولىستى.
- «قايرات» فۋتبول كلۋبىنىڭ جەڭىسى وتانداستارىمىزدى ءبىر سەرپىلتىپ تاستادى. بۇل جەتىستىككە جانكۇيەرلەر ەرەكشە قۋاندى. ونىڭ ىشىندە كوممەنتاتورلار مەن سپورت جۋرناليستەرى دە بار. ادەتتە مۇنداي ءىرى تۋرنيرلەردى شەتەلدىك كوممەنتاتورلار جوعارى دەڭگەيدە جۇرگىزەدى. ءبىز دە سولارعا جەتۋگە تالپىنىپ ءجۇرمىز. چەمپيوندار ليگاسىنىڭ ىرىكتەۋ كەزەڭىندە تەك شەتەلدىك فۋتبولشىلار عانا ەمەس، قازاقستاندىق ويىنشىلار دا جاقسى ونەر كورسەتتى. اسىرەسە الماتىلىق كلۋبتىڭ اكادەمياسىنان شىققان فۋتبولشىلاردىڭ الاڭعا شىعۋى قۋانىشىمىزدى ەسەلەي ءتۇستى، - دەيدى باقداۋلەت ەرعالي.
ال، كومەنتاتور راۆيل اشىعالي بۇل ويىننىڭ فۋتبول جانكۇيەرلەرى ءۇشىن عاسىردان دا ۇزاق ۋاقىتقا سوزىلعانىن ايتتى.
- ويىندى 120 مينۋت بويى تاماشالادىق. كەشەگى ءتۇن قازاق فۋتبولىنىڭ جانكۇيەرلەرى مەن جاناشىرلارى ءۇشىن ماڭگى ەستە قالادى. ويتكەنى كوپتەن كۇتكەن تريۋمفقا قول جەتكىزدىك. 2015-جىلى «استانا» فۋتبول كلۋبى چەمپيوندار ليگاسىنىڭ توپتىق كەزەڭىنە جولداما العان ەدى. مىنە، اراعا 10 جىل سالىپ «قايرات» بىزگە وسىنداي قۋانىشتى قايتا سىيلادى. الماتىلىق كلۋبقا تىلەۋلەس بولدىق. ءبىراق ۇمىتپەن قاتار كۇدىك تە ءجۇردى. قارسىلاستاردىڭ گول سوعاتىن 1-2 مۇمكىندىگى بولدى. سول ساتتە قاتتى ۋايىمدادىق. ابىروي بولعاندا، قاقپامىزدى امان ساقتاپ، توپتىق كەزەڭگە وتتىك. «قايراتتىڭ» جەڭىسى تەك الماتىلىق كلۋبتىڭ جانكۇيەرلەرى ءۇشىن عانا ەمەس، كۇللى قازاق قاۋىمى ءۇشىن ۇلكەن مارتەبە دەپ ەسەپتەيمىز، - دەيدى ول.
ستۋديا قوناقتارى قاقپاشى تەمىرلان اناربەكوۆتىڭ ويىنىنا دا جوعارى باعا بەردى.
- كەشە الەۋمەتتىك جەلىدەن كوردىم. 2002-جىلى ورال مەن اتىراۋدىڭ ارقاسىندا ءبىز ازيادان ەۋروپا فۋتبولىنا اۋىسقان ەكەنبىز. ال اناربەكوۆ سودان ءبىر جىلدان كەيىن، ياعني 2003-جىلى اتىراۋدا دۇنيەگە كەلگەن. ول پەنالتي سەرياسىندا قاقپانى سەنىمدى كۇزەتىپ، ءۇش دوپتى تويتاردى. فۋتبولدىڭ اينالاسىندا جۇرگەن، تۇسىنەتىن ادامدار قاقپاشىنىڭ ەڭبەگىنىڭ قانداي ەكەنىن بىلەدى. كەيبىرەۋلەر مۇنى ساتتىلىك دەر. ءبىراق كەي قاقپاشىلار ءبىر باعىتقا دايىندالىپ سەكىرىپ جاتادى. ال اناربەكوۆ سوڭىنا دەيىن كۇتىپ، سوققىنى وقىپ بارىپ سەكىردى. سونىڭ ارقاسىندا كەشە قاھارمان بولدى. ءبىر كۇننىڭ ىشىندە جۇلدىزعا اينالىپ شىعا كەلدى، - دەيدى باقداۋلەت ەرعالي.
سپورت جاناشىرلارى «قايرات» ويىنشىلارىنىڭ كوماندالىق ويىنىن دا ەرەكشە اتاپ ءوتتى.
- اناربەكوۆتىڭ تاريحي جەڭىسكە قوسقان ۇلەسى زور. ءبىراق جالپى 11 ويىنشى دا جۇمىلىپ، ءبىر جەڭنەن قول، ءبىر جاعادان باس شىعارىپ، ادەمى ويىن كورسەتتى. ورازباحتيننىڭ شاكىرتتەرى ناعىز كوماندا بولا الدى، - دەيدى راۆيل اشىعالي.
كومەنتاتورلار الماتىلىق كوماندانىڭ تاريحي جەتىستىگى تۋرالى كينو تۇسىرۋگە دە بولاتىنىن ايتتى.
- زارۋتسكي دە ءبىرىنشى ويىندا جاقسى وينادى. وكىنىشكە قاراي جاراقاتىنا بايلانىستى قارىمتا كەزدەسۋگە قاتىسا المادى. بيىلعى ماۋسىمدا اناربەكوۆ قازاقستان پرەمەر-ليگاسىندا وتە از وينادى. كەشەگى چەمپيوندار ليگاسىندا كۇتپەگەن جەردەن نەگىزى قۇرامنان ورىن الدى. «قايراتتىڭ» توپتىق كەزەڭگە شىعۋى تۋرالى ءتىپتى كينو تۇسىرۋگە دە بولادى. ويتكەنى نەگىزگى قۇرامداعى كوپتەگەن ويىنشى جاراقات الىپ قالدى. ماتا دا اۋىر جاراقاتىنا قاراماستان كەشە عانا قاتارعا ورالىپ، كەرەمەت وينادى. «قايراتتىڭ» قاي ويىنشىسىن الساق تا - ءبارى ناعىز قاھارمان، - دەيدى ولار.
چەمپيوندار ليگاسىنىڭ توپتىق كەزەڭىنە شىققانى ءۇشىن «قايرات» 18,62 ميلليون ەۋرو تابىس تاپتى.
ستۋديا قوناقتارى مۇنداي تابىس وزگە كوماندالارعا ۇلكەن جىگەر سىيلايدى دەگەن ۇمىتتە.
- قازاقستان پرەمەر-ليگاسىندا نەگىزگى كومانداعا 2 ميلليارد تەڭگەگە دەيىن قارجى بولىنەدى. ال 11 ميلليارد دەگەن - ودان 6 ەسە كوپ اقشا. وعان قوسا ءار توپتاعى ويىنى ءۇشىن، جەڭىسى، جەڭىلىسى نەمەسە تەڭ ويىنى ءۇشىن دە قوسىمشا قاراجات بەرىلەدى. مۇنىڭ ءوزى - ۇلكەن موتيۆاتسيا. بۇدان كەيىن باسقا دا كوماندالار ءوز-وزدەرىن قامشىلايدى دەپ ويلايمىن. بىزدە جەكە كلۋبتاردان «توبىلدىڭ» الەۋەتى بار. جاقىندا ءبىر اقپارات ەستىدىم. فۋتبول كلۋبى بار كاسىپكەرلەرگە سالىق جاعىنان جەڭىلدىكتەر بولادى ەكەن. ەگەر بۇل راس بولسا، قالعان 12 كوماندا دا جەكە كلۋبتار دارەجەسىنە وتسە ەكەن دەگەن تىلەگىمىز بار، - دەيدى فۋتبول جانكۇيەرلەرى.
«سەلتيك» قۇراماسىنىڭ باس باپكەرى برەندان رودجەرس جەڭىلىستىڭ سەبەبىن الاڭنىڭ ساپاسىزدىعى، جولدىڭ ۇزاقتىعىمەن بايلانىستىرعان ەدى. الايدا راۆيل اشىعالي مۇنداي ۋاجبەن كەلىسپەيدى.
- «جەڭىلگەن ادامنىڭ ءسوزى كوپ» دەيدى عوي. ءبىراق ءبىز برەندان رودجەرس سياقتى باپكەردى دە تۇسىنەمىز. ول انگليا پرەمەر-ليگاسىندا بىرنەشە جىل باپكەرلىك ەتكەن، «ليۆەرپۋلدى» باسقارعان تاجىريبەلى مامان. دەگەنمەن جولدىڭ ۇزاقتىعى مەن چەمپيوناتتاعى كەستەنىڭ قيىندىعىن سىلتاۋ ەتۋ - كاسىبيلىككە جاتپايدى. قارسىلاستاردىڭ دا گول سالاتىن مۇمكىندىگى بولدى. سول ساتتە كاسىبي دەڭگەي كورسەتۋ كەرەك ەدى. جالپى، قازاقستاننىڭ سپورتتىق ينفراقۇرىلىمى ءالى دە دامي تۇسسە دەيمىز. ينفراقۇرىلىم دامىسا، اكادەميالار كوبەيسە، قازاق فۋتبولى كۇشەيە بەرەدى. سوندا تەك «قايرات» ەمەس، جىلدان-جىلعا باسقا دا كلۋبتارىمىز چەمپيوندار ليگاسىنا جولداما الادى دەگەن ءۇمىتىمىز بار، - دەپ تۇيىندەدى ول.