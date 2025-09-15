«قايراتتىڭ» 17 جاستاعى ويىنشىسى «اقتوبە» قاقپاسىنا جەڭىس گولىن سوقتى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن فۋتبولدان پرەمەر-ليگا كوماندالارى اراسىنداعى ەل بىرىنشىلىگىنىڭ XXIII- تۋرىنىڭ ەكىنشى ويىن كۇنى اياقتالدى. بۇل كۇنى الماتىلىق «قايرات» ءوز الاڭىندا «اقتوبەنى» قابىلدادى.
كەزدەسۋ جانكۇيەرلەر تاراپىنان ەرەكشە قىزىعۋشىلىق تۋعىزدى. الماتىلىق كلۋب بيىل باس جۇلدەگە تالاسىپ جاتسا، اقتوبەلىك كوماندا ۇزدىك ۇشتىكتەن كورىنۋدى كوزدەيدى.
العاشقى مينۋتتان الاڭ يەلەرى ويىن تىزگىنىن قولدا ۇستاۋعا كۇش سالدى. قارسىلاستار قاقپاسىنا ءجيى شابۋىلداپ، جىلدام گول سوعاتىن مۇمكىندىكتى ىزدەدى. دەگەنمەن ولاردىڭ قارسىلاستارى قارىمتا شابۋىلعا شىعۋعا كوڭىل ءبولدى. وسىنداي ساتتەردىڭ بىرىندە اۋەلەتە كەلگەن دوپقا توسقاۋىل قويۋعا ارەكەتتەنگەن «قايرات» قاقپاشىسى تەمىرلان اناربەكوۆ جاراقات الىپ قالدى. ونى جاس فۋتبولشى شەرحان قالمىرزا الماستىردى.
ايتا كەتسەك، الماتىلىق كلۋبتىڭ نەگىزگى قاقپاشىسى الەكساندر زارۋتسكي جاراقاتىنا بايلانىستى كەيىنگى ويىندارعا قاتىسا الماي ءجۇر.
ءبىرىنشى كەزەڭدە تابلوداعى ەسەپكە وزگەرىس ەنگەن جوق. ەكىنشى كەزەڭدە «قايرات» شابۋىلعا قارقىن قوسىپ، باسىمدىقتى ارتتىرا ءتۇستى. وسىنداي ساتتەردىڭ بىرىندە الماتىلىق شابۋىلشى داستان ساتپايەۆ ءوز مۇمكىندىگىن ءمۇلت جىبەرگەن جوق. وسىلايشا الماتىلىق كلۋب قارسىلاسىنان 1:0 ەسەبىمەن باسىم ءتۇسىپ، ماڭىزدى ءۇش ۇپايعا يە بولدى. ولار تۋرنير كەستەسىندە 49 ۇپايمەن ءبىرىنشى ورىنعا كوتەرىلدى.
ايتا كەتسەك، 13-قىركۇيەكتە «تۇران» (تۇركىستان) مەن « ۇلىتاۋ» (جەزقازعان) 1:1 ەسەبىنە قاناعات بىلدىرسە، «اتىراۋ» ءوز الاڭىندا قوستانايلىق «توبىلدى» 1:0، پەتروپاۆلدىق « قىزىلجار» كوكشەتاۋدىڭ «وقجەتپەسىن» 3:1، شىمكەنتتىك «ورداباسى» استانالىق «جەڭىستى» 2:1 ەسەبىمەن قاپى قالدىردى.
ەندى اتالعان تۋردا «استانا» مەن «ەلىماي» (سەمەي) شەبەرلىك بايقاسادى.
سونداي-اق 16-قىركۇيەكتە «جەتىسۋ» (تالدىقورعان) مەن «قايسار» ( قىزىلوردا) وينايدى.