«قايراتتاعى» فۋتبولشىلاردىڭ ەۋروپاعا كەتۋگە مۇمكىندىگى ارتا تۇسەدى - سپورت كوممەنتاتورى
استانا. KAZINFORM - سپورت كوممەنتاتورى راۆيل اشىعالي چەمپيوندار ليگاسىنىڭ نەگىزگى كەزەڭى اياسىندا «رەال مادريد» فۋتبول كومانداسىنىڭ الماتىعا كەلۋى قازاقستاندىق فۋتبولشىلار ءۇشىن ۇلكەن مۇمكىندىك ەكەنىن ايتتى.
- جەرەبە جولداس بولدى دەپ ايتۋعا بولادى. سەبەبى الەمدىك گرانت ساناتىنداعى يسپانيالىق كلۋب الماتىعا كەلەدى. بۇل - ۇلكەن مۇمكىندىك. «رەال مادريد» - الەم فۋتبولىنداعى ەڭ ۇزدىك كوماندالاردىڭ ءبىرى. دەمەك جۋىردا الماتىدا كەرەمەت فۋتبول مەرەكەسى بولادى دەگەن ءسوز، - دەدى ول «Jibek joly» تەلەارناسىنداعى «بۇگىن LIVE» باعدارلاماسىندا.
سونداي-اق كوممەنتاتور بۇل ماتچ ارقىلى قازاقستاندىق فۋتبولشىلاردىڭ الەمدىك توپ كلۋبتاردىڭ كوزىنە ءتۇسىپ، مىقتى چەمپيوناتقا اۋىسۋىنا تاماشا مۇمكىندىگى ەكەنىن تىلگە تيەك ەتتى.
- 2003-جىلى كريشتيانۋ رونالدۋ «مانچەستەر يۋنايتەدپەن» ويىندا الەكس فەرگيۋسوننىڭ كوزىنە ءتۇسىپ، كەيىن «قىزى سويقانداردىڭ» قاتارىن تولىقتىردى. 2013-جىلى سالاح چەمپيوندار ليگاسىندا «بازەل» ساپىندا ويناپ، موۋرينيۋدىڭ «چەلسيىن» جەڭدى. وسىدان سوڭ «چەلسي» جەيدەسىن كيدى. بىزدە «ارسەنال»، «ينتەر»، «رەال مادريد» سەكىلدى كلۋبتارعا قارسى ويىن بار. ءبىزدىڭ جىگىتتەر توپتىق كەزەڭدە جاقسى ويناسا، الەمدىك سكاۋتتاردىڭ كوزىنە ءتۇسۋى ابدەن مۇمكىن، - دەدى راۆيل اشىعالي.
ايتا كەتەيىك، «قايرات» فۋتبول كلۋبىنىڭ چەمپيوندار ليگاسى نەگىزگى كەزەڭىندەگى قارسىلاستارى انىقتالدى. الماتىلىق كلۋب ەندى «رەال مادريد» (يسپانيا)، «ينتەر» (يتاليا)، «ارسەنال» (انگليا)، «بريۋگگە» (بەلگيا)، «سپورتينگ» (پورتۋگاليا)، «وليمپياكوس» (گرەكيا)، «پافوس» (كيپر)، «كوپەنگاگەن» (دانيا) كلۋبتارىمەن وينايدى.