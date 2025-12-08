«قايرات»-«وليمپياكوس»: تورەشىلەر قۇرامى بەلگىلى بولدى
استانا. قازاقپارات – ۋەفا چەمپيوندار ليگاسىنىڭ 6-تۋرى اياسىندا وتەتىن، «قايرات»-«وليمپياكوس» ماتچىندا تاجىريبەلى يسپانيالىق تورەشىلەر بريگاداسى قىزمەت اتقارادى.
ەلوردادا وتەتىن ماڭىزدى كەزدەسۋدە الماتىلىق ۇجىم، گرەكيانىڭ 48 دۇركىن چەمپيونى «وليمپياكوستى» قابىلدايدى. ءوز الاڭىندا «رەال مادريدتى» ابدەن سارساڭعا سالعان تاجىريبەلى ۇجىم، «قايراتقا» قارسى ايانىپ قالمايتىنى بەلگىلى.
سونداي-اق، قارسىلاستاردان بولەك، تورەشىلەر قۇرامى دا فۋتبول ساراپشىلارى مەن جانكۇيەرلەردى الاڭداتىپ جۇرگەن ەدى. الەۋمەتتىك جەلىلەردە الماتىلىق جانكۇيەرلەر تاجىريبەلى تورەشىلەردىڭ قاجەت ەكەنىن بىرنەشە مارتە جازىپ، ۋەفانىڭ رەسمي پاراقشاسىن بەلگىلەگەن بولاتىن.
جانكۇيەرلەردىڭ تالابى تىڭدالدى ما بەلگىسىز، «استانا-ارەنادا» وتەتىن ماتچقا حۋان مارتينەس باستاعان يسپانيالىق تورەشىلەر بريگاداسى تورەلىك ەتەتىن بولدى. 43 جاستاعى تاجىريبەلى اربيتر بۇعان دەيىن، ەل-كلاسيكو ويىندارىن، ساۋد ارابياسىنىڭ بىرنەشە ماڭىزدى ماتچتارىندا، جانە ب ا ءا- ءنىڭ سۋپەركۋبوك فينالىندا تورەلىك ەتكەن.
باس تورەشى: حۋان مارتينەس
كومەكشىلەرى: راۋل كابانەرو جانە ينيگو پريەتو.
قوسالقى تورەشى: حاۆەر البەرولا.
VAR تورەشىسى: كارلوس دەل سەررو.
ايتا كەتەيىك، ويىن 9-جەلتوقسان كۇنى، ساعات 20:30 دا «استانا-ارەنا» ستاديونىندا وتەدى.