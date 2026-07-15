قايرات ساتىبالدىعا تيەسىلى بولعان الماتىداعى بيزنەس-ورتالىق تاعى دا ساتىلماي قالدى
استانا. KAZINFORM - بۇرىن قايرات ساتىبالدىنىڭ يەلىگىندە بولعان Kaisar Plaza ساۋدا-كەڭسە ورتالىعىن ساتۋ بويىنشا ەلەكتروندى اۋكسيون تاعى دا وتپەي قالدى.
14-شىلدەگە جوسپارلانعان اۋكسيونعا بىردە-ءبىر قاتىسۋشى تىركەلمەگەن. نىسان باعانى كوتەرۋ ادىسىمەن ساتىلىمعا شىعارىلعان.
ساۋدا-كەڭسە ورتالىعىنىڭ باستاپقى باعاسى 47 ميلليارد 344 ميلليون 75 مىڭ 556 تەڭگە (ق ق س-سىز) بولىپ بەلگىلەنگەن. ال اۋكسيونعا قاتىسۋ ءۇشىن 7,1 ميلليارد تەڭگەدەن استام كەپىلدىك جارنا ەنگىزۋ تالاپ ەتىلگەن.
2017-جىلى سالىنعان توعىز قاباتتى عيماراتتىڭ جالپى اۋماعى 63920 شارشى مەتر. ول الماتى قالاسىنىڭ المالى اۋدانىنداعى جەلتوقسان كوشەسى، 115 مەكەنجايىندا، 0,7209 گەكتار جەر تەلىمىندە ورنالاسقان.
قازىر نىسان «كۋۆا» ج ش س-ءنىڭ ەنشىلەس ۇيىمىنىڭ سەنىمگەرلىك باسقارۋىندا. بيزنەس-ورتالىق قالىپتى جۇمىسىن جالعاستىرىپ وتىر. وندا 53 جالعا الۋشى بار.
ەسكە سالايىق، بيىل اقپان ايىندا دا بۇل كوممەرتسيالىق عيمارات ساتىلىمعا شىعارىلعان بولاتىن. سول كەزدە ونىڭ باستاپقى باعاسى 61,5 ميلليارد تەڭگە بولعان. الايدا ساتىپ الۋشى تابىلماعاندىقتان، اۋكسيون وتپەدى.
ايتا كەتەيىك، 2024-جىلى سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى قىزمەت مەملەكەتكە قايتارىلعان قايرات ساتىبالدىنىڭ ءبىرقاتار اكتيۆى تۋرالى اقپارات جاريالاعان ەدى. ولاردىڭ قاتارىندا Kaisar Plaza بيزنەس-ورتالىعى، اكىمشىلىك عيماراتتار، ەكسكليۋزيۆتى زەرگەرلىك بۇيىمدار، ەليتالىق جىلجىمايتىن مۇلىك نىساندارى، پاتەرلەر مەن اۆتوكولىكتەر، كومپانيالارداعى اكسيالار مەن قاتىسۋ ۇلەستەرى، تەمىرجول جەلىلەرى، سونداي-اق شەتەلدەن قايتارىلعان اكتيۆتەر مەن اقشالاي قاراجات بار.
مەملەكەتكە قايتارىلعان بۇل اكتيۆتەردىڭ جالپى قۇنى 732,8 ميلليارد تەڭگە بولعان.