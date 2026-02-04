ق ز
    20:41, 04 - اقپان 2026 | GMT +5

    قايرات ساتىبالدىدان تاركىلەنگەن الماتىداعى بيزنەس ورتالىعى ساۋداعا شىعارىلدى

    استانا. KAZINFORM - «قايتارىلعان اكتيۆتەردى باسقارۋ كومپانياسى» ج ش س الماتىداعى بيزنەس ورتالىقتاردىڭ ءبىرىن اۋكسيونعا شىعاردى. Kaisar Plaza ساۋدا-كەڭسە ورتالىعى بۇرىن قايرات ساتىبالدىعا تيەسىلى بولعان.

    ا
    Фото: Pixabay.com

    بۇل حابارلاندىرۋ مەملەكەتتىك مۇلىك ءتىزىلىمىنىڭ sauda.e-qazyna.kz پورتالىندا جاريالاندى. وندا نىساننىڭ باستاپقى باعاسى 61547298223 تەڭگە دەپ كورسەتىلگەن. سونداي-اق، كەپىلدىك جارناسىنىڭ سوماسى دا جازىلعان، ياعني 9232094734 تەڭگە. ال ءوتىنىم قابىلداۋ 2026-جىلدىڭ 7-ساۋىرىندە ساعات 09:55 كە دەيىن جالعاسادى.

    سونىمەن قاتار، حابارلاندىرۋدا ساۋدا-كەڭسە ورتالىعىنىڭ جەلتوقسان كوشەسىندە ورنالاسقانى، 9 قاباتتى جانە جالپى اۋدانى 63920 شارشى مەتر ەكەنى جونىندە مالىمەت بار. بۇدان بولەك عيماراتتى 53 جالعا الۋشى ءارتۇرلى مەرزىمگە جالعا العانى قامتىلعان.

    ەسىڭىزگە سالايىق، 2024-جىلدىڭ تامىز ايىندا قايرات ساتىبالدى مەملەكەتكە 732,8 ميلليارد تەڭگەنىڭ اكتيۆتەرىن قايتارعانىن حابارلاعان ەدىك.

