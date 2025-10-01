قايرات - رەال ماتچى كەزىندە ترانسلياتسيا ءۇزىلىپ، كورەرمەندەر نارازىلىق ءبىلدىردى: تەلەارنا نە دەيدى
الماتى. قازاقپارات – 30-قىركۇيەكتە وتكەن «قايرات» - «رەال مادريد» ماتچى كەزىندە Qazaqstan جانە Qazsport تەلەارنالارىنىڭ تىكەلەي ەفيرى بىرنەشە رەت قاتىپ قالىپ، كورەرمەندەر كەيبىر ماڭىزدى ساتتەردى، سونىڭ ىشىندە گول سوعىلعان ەپيزودتاردى كورە المادى.
بۇل جايت الەۋمەتتىك جەلىلەردە قىزۋ تالقىعا ءتۇستى.
ەفيردەگى ۇزىلىستەرگە بايلانىستى جانكۇيەرلەر تەلەارنالاردىڭ كاسىبي دايىندىعىنا كۇمان كەلتىرىپ، رەسمي تۇسىنىكتەمە مەن جاۋاپكەرشىلىكتى تالاپ ەتىپ جاتىر.
تەلەارنالاردىڭ رەسمي حابارلاماسىندا ترانسلياتسياعا دەيىن تولىق تەحنيكالىق دايىندىق جۇرگىزىلگەنى، سەرۆەر قۋاتى ادەتتەگىدەن ءۇش ەسە ارتتىرىلعانى جانە بەينە اعىنىن جەتكىزۋ قىزمەتى وڭتايلاندىرىلعانى ايتىلدى.
دەگەنمەن ماتچ باستالعاننان كەيىن سىرتقى ينتەرنەت جەلىسىندەگى قيىندىقتار سالدارىنان اقاۋلاردى جەدەل شەشۋ مۇمكىن بولماعان.
- قازىرگى تاڭدا كەشەندى تەحنيكالىق تالداۋ ءجۇرىپ جاتىر. تۋىنداعان قولايسىزدىقتار ءۇشىن كورەرمەندەردەن كەشىرىم سۇرايمىز، - دەلىنگەن كورپوراتسيانىڭ رەسمي مالىمدەمەسىندە.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى سانجار ءادىلوۆ الماتىداعى «قايرات» - «رەال مادريد» كەزدەسۋى قارساڭىندا بيلەتتەردىڭ زاڭسىز ساتىلۋىنا قاتىستى پىكىر بىلدىرگەن ەدى.