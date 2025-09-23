«قايرات» - «رەال مادريد» ماتچىنىڭ بيلەتتەرى 4 ساعات ىشىندە ساتىلىپ كەتتى
الماتى. قازاقپارات – 30-قىركۇيەكتە الماتىنىڭ ورتالىق ستاديونىندا وتەتىن چەمپيوندار ليگاسىنىڭ «قايرات» پەن «رەال مادريد» اراسىنداعى ماتچىنا بيلەت ساتىپ العىسى كەلگەن جانكۇيەرلەر دۇرلىگىپ قالدى، سەبەبى 250 مىڭ قولدانۋشىدان تۇراتىن جۇيە ىستەن شىقتى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
رەسمي تۇردە بيلەتتەردىڭ 23-قىركۇيەك كۇنى ساعات 17:00 دە ساتىلىمعا شىعاتىنى جاريالانعان بولاتىن، ءارى تەك ونلاين رەجيمدە ءۇش پلاتفورمادا عانا ساتىلاتىنى ايتىلدى.
بيلەتتەر ساتىلىمعا شىعارىلار الدىندا-اق سايتقا كىرۋ ءۇشىن قولدانۋشىلار ەلەكتروندىق كەزەككە تۇرۋعا ءماجبۇر بولدى. ساعات 17:00 دە سايتتارعا كىرۋشىلەر سانى كۇرت كوبەيىپ كەتتى.
بيلەتتەر ساتىلىمى باستالعاننان كەيىن ءبىر ساعات ىشىندە:
• Freedom SuperApp قوسىمشاسىنداعى كەزەك - 200 مىڭنان استام،
• Ticketon پلاتفورماسىندا - 100 مىڭنان استام،
• Qairat SuperApp ارقىلى - 27 مىڭنان استام قولدانۋشى تىركەلدى.
جالپى كەزەكتە تۇرعاندار سانى 300 مىڭنان اسىپ ءتۇستى.
ايتا كەتۋ كەرەك، ورتالىق ستاديوننىڭ سىيىمدىلىعى - 23804 ورىن. ءبىراق بۇرىن جاريالانعانداي، بيلەتتەردىڭ ءبىر بولىگى كلۋب قىزمەتكەرلەرىنە، پاراليمپياداشىلارعا، اكادەميا تاربيەلەنۋشىلەرىنە جانە ۋ ە ف ا وكىلدەرىنە رەزەرۆتەلگەن. سوندىقتان ساتىلىمعا تەك 20 مىڭنان ءسال اساتىن بيلەت قانا شىعارىلعان.
الەۋمەتتىك جەلىلەردە قولدانۋشىلار قولدانبالار مەن سايتتاردىڭ جيى تۇرىپ قالعانىن، كەزەك كەلگەن كەزدە دە جۇيەنىڭ جۇمىس ىستەمەي قالعانىن، كەي جاعدايدا جۇيەنىڭ ولاردى كەزەك سوڭىنا قايتا لاقتىرىپ جىبەرگەنىن جازىپ، شاعىمداندى.
ساعات 21:30 دا بارلىق پلاتفورمالاردا «قايرات - رەال مادريد» ماتچىنىڭ بيلەتتەرى تولىق ساتىلىپ كەتكەنى تۋرالى حابارلاما شىقتى. جوعارى سۇرانىسقا بايلانىستى بارلىق جانكۇيەرلەردىڭ بيلەت ساتىپ الۋعا مۇمكىندىگى بولمادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بيلەت باعالارى 30000 تەڭگەدەن 250000 تەڭگەگە دەيىن وزگەرگەن، بۇل باعا ورىننىڭ سەكتورىنا بايلانىستى انىقتالعان.