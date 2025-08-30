«قايرات» - «رەال مادريد» ماتچى: بيلەتتەردى قاشان جانە قايدان ساتىپ الۋعا بولادى
استانا. KAZINFORM - الماتىنىڭ «قايرات» كلۋبى 30 - قىركۇيەكتە چەمپيوندار ليگاسىنىڭ توپتىق كەزەڭىندە مادريدتىك «رەالدى» قابىلدايدى.
تاريحي كەزدەسۋ الماتىنىڭ ورتالىق ستاديونىندا وتەدى. ويىن استانالىق ۋاقىتپەن 21:45 تە باستالادى.
24 مىڭ جانكۇيەرگە ارنالعان ارەنانىڭ تريبۋنالارى لىق تولادى دەپ كۇتىلۋدە. بۇل ماتچقا قازاقستانمەن قاتار كورشىلەس ەلدەردىڭ جانكۇيەرلەرى دە زور قىزىعۋشىلىق تانىتىپ وتىر.
بيلەتتەردى قايدان الۋعا بولادى؟
الدىڭعى ماتچتارعا بيلەتتەر كلۋبتىڭ رەسمي ارنالارىندا ساتىلعان بولاتىن: Qairat SuperApp قوسىمشاسى، كلۋبتىڭ رەسمي سايتى (بيلەتتەر ءبولىمى)، Freedom SuperApp (بيلەتتەر ءبولىمى) جانە Ticketon پلاتفورماسى. ءبىر قولعا بەس بيلەتتەن ارتىق بەرىلمەگەن. كلۋب باسپا ءسوز قىزمەتى جانكۇيەرلەرگە ساتىپ الۋ پروتسەسىن جەڭىلدەتۋ ءۇشىن الدىن الا تىركەلۋدى ۇسىنادى.
الايدا سۇرانىستىڭ جوعارى بولۋىنا بايلانىستى بيلەتتەر تەز ءوتىپ كەتەدى. بۇعان دەيىنگى ويىندارعا بيلەتتەر ەكى ساعات ىشىندە ساتىلىپ بىتكەن ەدى.
كەيىن الەۋمەتتىك جەلىلەردە ولاردى قايتا ساتۋشىلار 50-80 مىڭ تەڭگەگە دەيىنگى باعامەن ۇسىنعان.
وسىعان وراي قازاقستاندىق جانكۇيەرلەر GosRating.com سايتىندا پەتيتسيا جاريالاپ، ءبىر ادامعا ەكى بيلەتتەن ارتىق ساتپاۋ جانە ج س ن ارقىلى تەكسەرىس ەنگىزۋ تۋرالى ۇسىنىس ءبىلدىردى.
قاشان ساتىلادى؟
رەسمي ساتۋ كۇنى ازىرگە جاريالانعان جوق. ادەتتە بيلەتتەر ماتچقا 1-2 اپتا قالعاندا ساتىلىمعا شىعادى. دەگەنمەن، بۇل جولى ساتىلىم ءۇش اپتا بۇرىن دا باستالۋى مۇمكىن.
اقپارات كلۋبتىڭ رەسمي ارنالارىندا جاريالانادى. جانكۇيەرلەرگە push حابارلامالارعا سەنىپ قالماي، رەسمي ارنالاردى وزدەرى باقىلاپ وتىرۋ ۇسىنىلادى.
باعاسى قانشا؟
ىرىكتەۋ كەزەڭىندە بيلەتتەر 1500 تەڭگەدەن باستالعان بولاتىن.
الايدا توپتىق كەزەڭدە، اسىرەسە «رەالعا» قارسى ماتچقا باعا ەداۋىر قىمبات بولۋى ىقتيمال. بۇل - كەزدەسۋدىڭ مارتەبەسىنە جانە وعان دەگەن جوعارى سۇرانىسقا بايلانىستى.
قالاي ساتىپ الىنادى؟
ساتىلىم باستالعان ساتتە ۆيرتۋالدى كەزەك قۇرىلادى. ول كەزدەيسوق تارتىپپەن جۇرەدى. بوس ورىندار ساناۋلى مينۋت ىشىندە ءوتىپ كەتەتىندىكتەن، جانكۇيەرلەرگە جىلدام ارەكەت ەتۋ قاجەت.
تولەم ونلاين جاسالادى، بيلەتتەر ەلەكتروندى تۇردە بەرىلەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، «قايرات» العاش رەت ءوز تاريحىندا چەمپيوندار ليگاسىنىڭ توپتىق كەزەڭىنە شىقتى.
الماتى كلۋبى ىرىكتەۋ كەزەڭىندە سلوۆەنيانىڭ «وليمپياسىن» ، فينليانديانىڭ «كۋپس» كلۋبىن، سلوۆاكيانىڭ «سلوۆانىن» جانە شوتلانديانىڭ «سەلتيگىن» تىزە بۇكتىردى.