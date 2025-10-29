قايرات جولدىباي ۇلى شەشىم قابىلداۋدىڭ ءۇش قاعيداسىن ايتتى
الماتى. قازاقپارات - Book Fest 2025 اياسىندا تەولوگ، جازۋشى قايرات جولدىباي ۇلىنىڭ قاتىسۋىمەن وتكەن كەزدەسۋدە بالا تاربيەسى، وعان ەركىندىك بەرۋ، ەموتسيانى تانۋ مەن دۇرىس شەشىم قابىلداۋ تاقىرىپتارى تالقىلاندى.
قايرات جولدىباي ۇلىنىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى اتا-انالار ءجيى جىبەرەتىن قاتەلىكتىڭ ءبىرى - بالانىڭ ءومىرىن ءوز قالاۋىنشا باعىتتاۋ.
- كوپ اتا-انا ءوز ورىندالماعان ارمانىن بالادان كورگىسى كەلەدى. «مىنا فاكۋلتەتتى تاڭدا، بولاشاقتا دارىگەر بولاسىڭ، مۇنايشى بولاسىڭ» دەپ بالانىڭ ەركىن شەشىمىن شەكتەيدى. ءبىراق بالاعا تاڭداۋ ەركىندىگىن بەرۋ - ەڭ ماڭىزدى نارسە، - دەدى ول.
ول قازىرگى مەكتەپتەردە كاسىبي باعدار بەرۋگە ارنالعان باعدارلامالار بار ەكەنىن اتاپ ءوتتى. مۇنداي جۇيە بالانىڭ قابىلەتى مەن قىزىعۋشىلىعىن انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
- قاراپايىم كيىم تاڭداۋدا دا ەركىندىك كەرەك. «مىنە، بيۋدجەتىڭ - وسى، قالاعانىڭدى ال» دەپ ۇيرەتۋ كەرەك. بالا ءبىر رەت قاتەلەسەدى، ءبىراق سول ارقىلى شەشىم قابىلداۋدى ۇيرەنەدى. ءومىر بويى ءوز ىسىنە سەنىمدى بولۋدى قازىردەن باستاۋ قاجەت، - دەدى تەولوگ.
قايرات جولدىباي ۇلىنىڭ ايتۋىنشا، بالانىڭ شەشىم قابىلداۋعا داعدىلانباۋى كەيىن ءوز بەتىنشە ءومىر سۇرۋگە كەدەرگى بولادى.
- كەيبىر ەرەسەكتەر ءالى كۇنگە دەيىن كيىم تاڭداي المايدى، سەبەبى بالا كەزىندە ولاردىڭ ورنىنا اتا-اناسى شەشىم قابىلداپ كەلگەن. مۇنداي ادام ءومىر بويى بىرەۋدىڭ ماقۇلداۋىن كۇتىپ وتەدى، - دەدى ول.
كەزدەسۋ بارىسىندا سپيكەر ەموتسيونالدىق ينتەللەكت پەن ىشكى تەپە- تەڭدىك تۋرالى دا ايتتى. ول جاستاردى قانداي دا ءبىر شەشىم قابىلدايتىن كەزدە ەموتسيا جەتەگىندە كەتپەي، سابىرمەن ويلانۋعا ۇندەدى.
- ادام اشۋلى نە قاتتى قۋانىپ تۇرعاندا شەشىم قابىلداماۋى كەرەك. سول ساتتە كىدىرىپ، سابىرعا كەلۋ ماڭىزدى. ەموتسيامەن قابىلدانعان شەشىمنىڭ سوڭى وكىنىشكە اكەلۋى مۇمكىن. ءوز سەزىمىڭدى تاني ءبىلۋىڭ كەرەك، - دەدى ول.
سونداي- اق، تەولوگ شەشىم قابىلداۋدىڭ باستى قاعيدالارىن اتاپ ءوتتى:
• كىدىرىس جاساۋ - ەموتسيادان ارىلعان سوڭ عانا شەشىم قابىلداۋ.
• بىلىمگە سۇيەنۋ - ماسەلەنى زەرتتەۋ، بىلەتىن ادامدارمەن اقىلداسۋ.
• جۇرەككە ءۇڭىلۋ - ار- وجدان مەن مەيىرىمگە سۇيەنۋ.
- شەشىم قابىلداردا تەك اقىلمەن ەمەس، جۇرەكپەن دە ويلانۋ كەرەك. كەيدە جۇرەكتىڭ ءۇنى دۇرىس جولعا سالادى. ءتىپتى شەشىمىڭ دۇرىس بولماي شىقسا دا، وكىنبە. سەبەبى سول ارقىلى ءومىر ساعان ساباق بەرەدى. بۇل دا - تاعدىر، - دەپ تۇيىندەدى قايرات جولدىباي ۇلى.
مەيىرمان لەس