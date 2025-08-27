بىرنەشە ەل تۇرعىندارى اسپاندا جارقىراعان نىسانداردى بايقادى: عالىمدار نە دەيدى
استانا. KAZINFORM - رەسەي عىلىم اكادەمياسى قولدانبالى استرونوميا ينستيتۋتىنىڭ كۇن استرونومياسى زەرتحاناسىندا ماماندار 25 ىنەن 26-تامىزعا قاراعان ءتۇنى بىرنەشە ەلدىڭ تۇرعىندارى بايقاعان جارقىراعان نىسانداردىڭ نە ەكەنىن ءتۇسىندىردى.
عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، نىسان قىتايدىڭ «چانچجەن-8» وربيتالىق زىمىرانىنىڭ وتىندى تاستاۋىنان پايدا بولعان. اتالعان زىمىران ءبىر كۇن بۇرىن تومەن وربيتالىق بايلانىس سپۋتنيكتەرىن عارىشقا شىعارعان.
ول ۆەنچان (Wenchang) عارىش ايلاعىنان ۇشىرىلدى.
مامانداردىڭ تۇسىندىرۋىنشە، اسپانداعى ءىز زىمىران جانارمايىنىڭ تاستالۋىنان كەيىن ونىڭ بولشەكتەرىنىڭ قاتىپ، كريستالدانۋىنان جانە كۇن ساۋلەسىن شاعىلىستىرۋىنان پايدا بولعان.
باقىلاۋ كۇن باتقاننان كەيىن بىردەن جۇرگىزىلگەن. ءىز ۋكراينا، چەحيا، گەرمانيا اۋماعىنان، سونداي-اق باسقا دا ءبىرقاتار ەلدەردەن بايقالدى.
ال مەتەوريت قۇلادى نەمەسە عارىشتىق قوقىس جەرگە ءتۇستى دەگەن نۇسقالاردى عالىمدار تولىقتاي جوققا شىعاردى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن استانا مەن بىرنەشە وبلىس تۇرعىندارى دا اسپانداعى ەرەكشە قۇبىلىستىڭ كۋاگەرى بولعان ەدى. ول كەزدە كوك جۇزىندە جارقىراعان نىسانداردىڭ شوعىرلانىپ قوزعالعانى بايقالدى.