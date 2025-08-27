«قايرات» فۋتبولدان چەمپيوندار ليگاسى نەگىزگى كەزەڭىنە جولداما الدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن فۋتبولدان UEFA چەمپيوندار ليگاسى پلەي-وفف كەزەڭىندەگى الماتىلىق «قايرات» پەن شوتلانديالىق «سەلتيك» كەزدەسۋىنىڭ ءبىرىنشى كەزەڭى اياقتالدى. الماتىلىق كلۋب بيىل اتالعان تۋرنيردە ءساتتى ويىن كورسەتىپ كەلەدى.
العاشقى ىرىكتەۋ كەزەڭىنەن باستاپ جانكۇيەر سەنىمىنەن شىعىپ ءجۇر. وسىلايشا پلەي-وفف ساتىسىنا دەيىن جەتتى.
بۇل كەزدەسۋگە الماتىلىق كلۋب ساپىنان قۇرامداعى ءبىرقاتار فۋتبولشى جاسىل الاڭعا شىعا العان جوق. العان سارى قاعازىنىڭ كوپتىگىنە بايلانىستى جاس جۇلدىز داستان ساتپايەۆ بۇگىنگى كەزدەسۋدەن تىس قالدى.
وعان قوسا شابۋىلشى ەدميلسون قاتىسپادى، ال قورعاۋشى لۋيش ماتا جاراقاتىنان ايىعىپ، العاشقى مينۋتتان نەگىزگى قۇرامدا شىقتى.
كوماندالار قارسىلاستار العاشقى مينۋتتان جىلدام گول سوعۋعا تىرىستى. دەگەنمەن ءوز مۇمكىندىگىن پايدالانا الماي جاتتى. شوتلانديالىق كوماندا بەلسەندىلىگىن كورسەتە قويعان جوق. ەسەسىنە «قايرات» قارسىلاستار قاقپاسى ماڭىندا جيى بوي كورسەتتى.
ەكىنشى كەزەڭدە دە كوماندالار شابۋىلعا جيى شىقتى. سوعان قاراماستان قاقپاعا گول سوعىلعان جوق.
ەكى ويىندا 0:0 ەسەبى تىركەلدى. سوندىقتان ويىن قوسىمشا كەزەڭگە ۇلاستى. قوسىمشا كەزەڭدە جەڭىمپاز انىقتالعان جوق. پەنالتي تەبۋدە «قايرات» جەڭىمپاز انىقتالىپ، ولار چەمپيوندار ليگاسى نەگىزگى كەزەڭىنە جولداما الدى.
الماتىلىق فۋتبولشىلار اتالعان تۋرنيردىڭ العاشقى ءۇش ىرىكتەۋ كەزەڭىندە سلوۆەنيانىڭ «وليمپيا» (1:1، 2:0)، فينليانديانىڭ كۋپس كلۋبتارىن (0:2، 3:0)، سلوۆاكيانىڭ «سلوۆان» (1:0، 0:1، پەنالتيدەن 4:3) كومانداسىن قاپى قالدىرىپ كەتتى.