«قايرات» شابۋىلشىسى داستان ساتپايەۆ «بريۋگگەمەن» ويىنعا قاتىسپايدى
استانا. KAZINFORM - «قايرات» كومانداسىنىڭ باس باپكەرى رافاەل ۋرازباحتين UEFA چەمپيوندار ليگاسى نەگىزگى كەزەڭى جەتىنشى تۋرىنداعى بەلگيانىڭ «بريۋگگە» (بريۋسسەل) كومانداسىمەن كەزدەسۋ الدىندا باسپا ءسوز ءماسليحاتىن بەردى.
باس باپكەر كوماندا قۇرامىنا قىسقى ترانسفەرلىك كەزەڭدە قوسىلعان فۋتبولشىلاردىڭ الداعى ويىندارعا قاتىسا المايتىنىن اتاپ ءوتتى.
- سوندىقتان ءبىز وتكەن ماۋسىمنان الماتىلىق كلۋب نامىسىن قورعاپ جۇرگەن جىگىتتەرگە سەنىم ارتامىز. قۇرامدا ايتارلىقتاي وزگەرىس جوق. وتكەن ماۋسىمنىڭ اياق شەنىندە وتا جاساتقان وفري اراد الداعى كەزدەسۋگە قاتىسپايدى. سونداي-اق داستان ساتپايەۆقا دا ءۇمىت ارتا المايمىز. ول جاراقاتىنان ەمدەلىپ، وقۋ-جاتتىعۋ جيىنىنان تىس قالدى. ەڭ باستىسى، بىزگە فۋتبولشىنىڭ دەنساۋلىعىنىڭ جاقسى بولعانى كەرەك. ءبىز چەمپيوندار ليگاسىنداعى ورنىمىزدى بىلەمىز. نەگىزگى ويىندار الدا دەپ سانايمىز. الدىمىزعا ۇلكەن ماقساتتار قويىپ وتىرمىز. قازىرگە دەيىن قارسىلاستاردىڭ بارلىعى وڭاي بولعان جوق. بارلىعى دەرلىك جوعارى دەڭگەيدەگى كوماندالار دەپ ايتا الامىن، - دەدى ول باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
كەزدەسۋ 20 - قاڭتاردا كۇنى ساعات 20:20 دا ەلورداداعى «استانا- ارەنا» ستاديونىندا باستالىپ، «Qazaqstan» تەلەارناسىنان تىكەلەي ەفيردە كورسەتىلەدى.
قازىرگە دەيىن «قايرات» پورتۋگاليانىڭ «سپورتينگىنە» 1:4، يسپانيانىڭ «رەال مادريدىنە» 0:5، يتاليانىڭ «ينتەرىنە» 1:2، گرەكيانىڭ «وليمپياكوسىنا» 0:1، دانيانىڭ «كوپەنگاگەنىنە» 2:3 ەسەبىمەن جول بەرسە، كيپردىڭ «پافوسىمەن» 0:0 ەسەبىمەن تەڭ ءتۇستى.
ايتا كەتسەك، UEFA چەمپيوندار ليگاسى نەگىزگى كەزەڭى جەتىنشى تۋرىنداعى قازاقستاندىق «قايرات» (الماتى) جانە بەلگيانىڭ «بريۋگگە» (بريۋسسەل) كوماندالارى اراسىنداعى كەزدەسۋدە قاي ەلدىڭ تورەشىلەرى قىزمەت اتقاراتىنى بەلگىلى بولدى.
بۇل مىندەت ليتۆادان كەلگەن دوناتاس رۋمشاس باستاعان تورەشىلەر بريگاداسى اتقاراتىن بولادى.
وعان وتانداستارى الەكساندر راديۋس پەن دوۆيداس سۋجەدەليس كومەكتەسەدى. ءتورتىنشى تورەشى دە سول ەلدىڭ وكىلى روبەرتاس ۆاليكونيس.