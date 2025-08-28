22:52, 28 - تامىز 2025 | GMT +5
«قايرات» الماتىدا «رەالمەن» وينايدى
استانا. KAZINFORM - الماتىلىق «قايرات» چەمپيوندار ليگاسىنىڭ 2025/26 ماۋسىمىنداعى مادريدتىڭ «رەالىمەن» وينايدى، دەپ حابارلايدى Sports.kz.
قازاقستاندىق جانە يسپاندىق كلۋبتار اراسىنداعى كەزدەسۋ الماتىدا وتەدى.
ايتا كەتەيىك، «قايرات» تاريحتا العاش رەت چەمپيوندار ليگاسىنىڭ نەگىزگى كەزەڭىندە وينايدى. قازاقستاندىق كلۋبتىڭ جالپى كەزەڭگە دەيىنگى تاماشا جەڭىستەر بولدى: سلوۆەنيانىڭ «وليمپياسىن» (ەكى ماتچ قورىتىندىسى بويىنشا 3:1) جەڭدى، فينليانديانىڭ «كۋپس» - ىنا قارسى ويىندا كامبەك جاسادى (3:2)، سلوۆاكيانىڭ «سلوۆانىن» پەنالتي سەرياسىندا قاپى قالدىردى (1:1، پەنالتيدە 4:3) جانە شوتلانديانىڭ «سەلتيگىنەن» ءبىر ساتى جوعارى بولدى (0:0، پەنالتيدە 3:2) .
بۇعان دەيىن بۇگىن فۋتبولدان چەمپيوندار ليگاسى نەگىزگى كەزەڭىنىڭ جەرەبەسى تارتىلاتىنىن جازدىق.