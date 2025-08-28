ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    22:52, 28 - تامىز 2025 | GMT +5

    «قايرات» الماتىدا «رەالمەن» وينايدى

    استانا. KAZINFORM - الماتىلىق «قايرات» چەمپيوندار ليگاسىنىڭ 2025/26 ماۋسىمىنداعى مادريدتىڭ «رەالىمەن» وينايدى، دەپ حابارلايدى Sports.kz.

    «Қайрат» футбол клубы
    Фото: «Қайрат» футбол клубы

    قازاقستاندىق جانە يسپاندىق كلۋبتار اراسىنداعى كەزدەسۋ الماتىدا وتەدى.

    ايتا كەتەيىك، «قايرات» تاريحتا العاش رەت چەمپيوندار ليگاسىنىڭ نەگىزگى كەزەڭىندە وينايدى. قازاقستاندىق كلۋبتىڭ جالپى كەزەڭگە دەيىنگى تاماشا جەڭىستەر بولدى: سلوۆەنيانىڭ «وليمپياسىن» (ەكى ماتچ قورىتىندىسى بويىنشا 3:1) جەڭدى، فينليانديانىڭ «كۋپس» - ىنا قارسى ويىندا كامبەك جاسادى (3:2)، سلوۆاكيانىڭ «سلوۆانىن» پەنالتي سەرياسىندا قاپى قالدىردى (1:1، پەنالتيدە 4:3) جانە شوتلانديانىڭ «سەلتيگىنەن» ءبىر ساتى جوعارى بولدى (0:0، پەنالتيدە 3:2) .

    بۇعان دەيىن بۇگىن فۋتبولدان چەمپيوندار ليگاسى نەگىزگى كەزەڭىنىڭ جەرەبەسى تارتىلاتىنىن جازدىق.

    تەگ:
    سپورت
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار