«قايرات»-«پافوس» ماتچىنىڭ بيلەتى ساتىلىمعا شىقتى
الماتى. KAZINFORM - «قايرات» فۋتبول كلۋبى چەمپيوندار ليگاسىنداعى ونەرىن جالعاستىرىپ جاتىر.
الماتىلىق كلۋب بۇعان دەيىن سىرت الاڭدا پورتۋگاليالىق «سپورتينگپەن» جانە ءوز الاڭىندا يسپانيالىق «رەال مادريدپەن» وينادى. «قايرات» ەندى كيپردىڭ «پافوس» كومانداسىمەن كەزدەسەدى.
«قايرات»-«پافوس» ماتچى 21-قازاندا ورتالىق ستاديوندا ساعات 21:45 تە وتەدى. بيلەتتەر بۇگىن، 13-قازاندا ساعات 12:30 دان باستاپ ساتىلىمعا شىقتى.
بيلەتتى Freedom SuperApp جانە Kairat SuperApp قوسىمشالارى ارقىلى ساتىپ الۋعا بولادى جانە ەرەجەلەرى «قايرات» پەن «رەال مادريد» ويىنى كەزىندەگىدەي.
قازىر «قايراتتىڭ» چەمپيوندار ليگاسىنىڭ نەگىزگى كەزەڭىندە ەكى ويىننان كەيىن قورجىنىندا ۇپايى جوق. «پافوسپەن» كەزدەسۋدەن كەيىن الماتىلىقتار تاعى بەس ويىن وتكىزەدى.
ەسكە سالايىق، مۇنىڭ الدىندا الماتىلىق «قايرات» پەن مادريدتىك «رەال» كلۋبتارى اراسىنداعى ويىنعا بيلەت ساتىپ العان 207 جانكۇيەر كىرە الماي قالعانىن جازعانبىز. وسى جاعدايعا بايلانىستى قالالىق پوليتسيا تەكسەرۋدى باستادى.