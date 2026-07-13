قاي وڭىرلەردە 45 گرادۋسقا دەيىن ىستىق بولادى؟
استانا. قازاقپارات – قازگيدرومەت 14، 15، 16-شىلدەگە ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
سولتۇستىكتەگى اپتاپ ىستىقتىڭ بەتى قايتادى. سولتۇستىك-باتىس تسيكلونى مەن اتموسفەرالىق فرونتتار اسەرىنەن جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى.
15-16-شىلدەدە ەلىمىزدىڭ كەيبىر اۋداندارىندا نوسەر جاۋىن، بۇرشاق جاۋىپ، جەل ەكپىنى كۇشەيۋى مۇمكىن. سونىمەن قاتار، اۋا تەمپەراتۋراسى تومەندەپ، كۇندىز 25-30 گرادۋس شاماسىندا بولادى.
ال ەلىمىزدىڭ وڭتۇستىك وڭىرلەرىندە اپتاپ ىستىق ساقتالادى. وزبەكستان اۋماعىنان كەلەتىن اۋا ماسسالارى قازاقستاننىڭ وڭتۇستىك، شىعىس وڭىرلەرىنە ىقپال ەتىپ، كوبىنە جاۋىن-شاشىنسىز، ىستىق اۋا رايى بولادى. كۇندىز وڭتۇستىكتە اۋا تەمپەراتۋراسى 40-45 گرادۋسقا، ال شىعىستا 33-38 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى.