قاي وڭىردە جيى وتباسىن قۇرادى
استانا. KAZINFORM - نەكەلەسۋ كورسەتكىشى استانا قالاسىندا - 1000 ادامعا 6,75، سونداي-اق قاراعاندى (6,32) جانە شىعىس قازاقستان (6,27) وبلىستارىندا جيىرەك تىركەلگەن. ەڭ تومەن كورسەتكىش قىزىلوردا وبلىسىندا - 5,06.
جالپى نەكەلەسۋ كوەففيتسيەنتى 1000 ادامعا شاققاندا 5,69 بولدى.
قالالىق جەردە 78,9 مىڭ نەكە تىركەلسە (68,1 پايىز)، اۋىلدىق جەردە - 37 مىڭ (31,9 پايىز).
العاش رەت نەكەگە تۇرعانداردىڭ ورتاشا جاسى ەرلەر اراسىندا 27,9 جاس، ايەلدەر اراسىندا - 25,3 جاس.
ەرلەر اراسىندا العاش رەت نەكەگە تۇرعانداردىڭ ۇلەسى 77 پايىز، ايەلدەر اراسىندا 78 پايىز بولدى. اجىراسقاننان كەيىن نەكەگە قايتا تۇرعانداردىڭ ۇلەسى ەرلەردە - 22 پايىز، ايەلدەردە - 21 پايىز.
2025-جىلى نەكەنىڭ باسىم بولىگى جاز ايلارىندا تىركەلگەن: ماۋسىم - 11848، شىلدە - 12 955, تامىز - 12418.
بىلتىر وتاۋ قۇرعانداردىڭ 80,4 پايىزدا مونوەتنوستىق نەكە بولسا، 19,6 پايىز - ۇلتارالىق نەكە.
2025-جىلى 45,7 مىڭ اجىراسۋ تىركەلدى. ولاردىڭ 34 مىڭى (74,4 پايىز) قالالىق جەردە تىركەلسە، اۋىلدىق جەردە - 11,7 مىڭ (25,6 پايىز).
جالپى جىلدىق اجىراسۋ كوەففيتسيەنتى 1000 ادامعا شاققاندا 2,24 بولدى. ەڭ جوعارى كوەففيتسيەنت پاۆلودار وبلىسىندا - 3,43، سونداي-اق قاراعاندى (3,41) جانە سولتۇستىك قازاقستان (3,28) وبلىستارىندا تىركەلدى. ەڭ تومەنگى كورسەتكىش تۇركىستان وبلىسىندا - 1,03.
نەكەدە تۇرۋ ۇزاقتىعىنا قاراي اجىراسۋلاردىڭ ەڭ ۇلكەن ۇلەسى (35 پايىز) 1-4 جىل وتاۋ قۇراعاندارعا تيەسىلى. 5-9 جىل بىرگە تۇرعاندار اراسىنداعى اجىراسۋ - 24 پايىز، ال ۇيلەنگەننەن كەيىن ءبىر جىل ىشىندە اجىراسقاندار ۇلەسى 8 پايىز.
ايتا كەتەلىك ەلدە اجىراسۋ سانى سوڭعى بەس جىلدا 16 پايىزعا ازايدى.