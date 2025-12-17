قاي وتشاشۋ تۇرلەرىنە تىيىم سالىنادى - ءى ءى م جاۋابى
استانا. KAZINFORM - ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى سانجار جاڭا جىلدى تويلاۋ كەزىندە قانداي فەيەرۆەركتەر ءۇشىن ايىپپۇل سالىناتىنىن ءتۇسىندىردى.
- جاڭا جىلعا قاتىستى توقتالساق، قوعامدىق ءتارتىپتى بۇزۋعا جول بەرمەۋ ءىس-قيمىلدارىنا ەرەكشە ەكپىن قويامىز. مۇندا زاڭدىلىق پەن ءتارتىپ ۇستەمدىك ەتۋى كەرەك. اۋلالاردىڭ تازالىعىن بۇزبايتىن نەمەسە باسقا ازاماتتارعا قاۋىپ توندىرمەيتىن شاعىن وتشاشۋلارعا ەشقانداي كەدەرگى جوق. دەگەنمەن، ازاماتتاردىڭ ومىرىنە، دەنساۋلىعىنا جانە مۇلكىنە قاۋىپ توندىرەتىن، سونداي-اق اۋلالاردى لاستايتىن تىيىم سالىنعان وتشاشۋلارعا اكىمشىلىك كودەكس اياسىندا جازا قاراستىرىلعان، - دەدى س. ءادىلوۆ پارلامەنت ماجىلىسىندە تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، قازاقستاندا IV كلاسسقا جاتاتىن (قۋاتتى) پيروتەحنيكالىق بۇيىمداردى تەك ءى ءى م-نىڭ ليتسەنزياسى بار زاڭدى تۇلعالار عانا پايدالانا الادى.
ايتا كەتەيىك، نيدەرلاند پارلامەنتىنىڭ جوعارعى پالاتاسى 2026 -جىلدان باستاپ جەكە تۇلعالارعا پەتاردالار قولدانۋعا تولىق تىيىم سالۋ تۋرالى شەشىمدى ماقۇلداعانىن جازعان ەدىك.