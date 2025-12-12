قاي تەلەفون جاقسى: iPhone نەمەسە Android؟
استانا. قازاقپارات - 2025-جىلى سمارتفون تاڭداعاندا كوپ ادامنىڭ ويىندا ءبىر سۇراق تۇرادى، iPhone العان دۇرىس پا، الدە Android العان دۇرىس پا؟ تەحنولوگيا دامىعان سايىن ەكى جۇيەنىڭ دە تۇتىنۋشىلارى كوبەيىپ كەلەدى. ءبىراق «قايسىسى جاقسى؟» دەگەن سۇراقتىڭ ناقتى جاۋابى جوق، سەبەبى ءار ادامنىڭ قاجەتتىلىگىنە، ادەتىنە جانە قولىندا بار قاراجاتىنا بايلانىستى.
iPhone العىڭىز كەلسە:
iPhone-نىڭ باستى ارتىقشىلىعى - تۇراقتىلىق پەن قاۋىپسىزدىك. Apple كومپانياسى ءوز جۇيەسىن تولىق ءوزى باسقارادى، سوندىقتان تەلەفون ۇزاق جىلدار بويى جاڭارىپ تۇرادى، قوسىمشالار بىرنەشە تەكسەرىستەن وتەدى، قۇرىلعىلار ءبىر-بىرىمەن جاقسى جۇمىس ىستەيدى. ەگەر سىزدە MacBook ،iPad نەمەسە Apple Watch بولسا، iPhone الدەقايدا ىڭعايلى. AirDrop ،iMessage سياقتى قىزمەتتەر ءومىردى جەڭىلدەتەدى. ءبىراق iPhone-نىڭ كەمشىلىگى دە بار: باعا جوعارى، جاد كەڭەيتىلمەيدى، جۇيەنى ءوز قالاۋىنشا وزگەرتۋ مۇمكىندىگى از.
Android العىڭىز كەلسە:
Android كەرىسىنشە ەركىن جۇيە. ونداعان كومپانيا وسى پلاتفورمانى پايدالانادى، سوندىقتان تاڭداۋ وتە كوپ. ەرەكشەلىگى سول، قالتاڭىزعا قاراي ارزان تەلەفوندار تابۋعا بولادى. سونداي-اق، سوڭعى فۋنكسيالارمەن جابدىقتالعان وتە قىمبات فلاگماندار دا بار. جۇيەنىڭ قاراپايىمدىلىعى سونشا، تەلەفوندى تولىق ءوز تالعامىڭمەن باپتاۋعا بولادى. ماسەلەن: تاقىرىپتاردى، بەلگىشەلەردى، ءمازىردى، ءتىپتى قوسىمشالاردى دا قالاعانداي ورناتۋعا مۇمكىندىك بار. فايلداردى كومپيۋتەرگە وڭاي تاسۋعا بولادى. الايدا Android- ءتىڭ ءالسىز تۇستارى: كومپانيا جاڭارتۋدى ءارتۇرلى ۋاقىتتا شىعارادى، كەي قوسىمشالار بارلىق مودەلگە بىردەي كەلە بەرمەيدى، سىرتتان باعدارلاما ورناتقان كەزدە ۆيرۋس كىرۋ قاۋپى جوعارى.
سىرتقى كورپۋسىنا ءمان بەرەتىندەر ءۇشىن:
ديزاين جاعىنان العاندا، iPhone جىل سايىن ءبىر ستيلدى ۇستانادى: مينيماليزم، تەگىس قىرلار، قاراپايىم تۇستەر. بيىلعى iPhone 17 Pro ءتىپتى جاڭا جارقىن تۇستەرمەن شىقتى. ال Android سمارتفوندارى اراسىندا ديزاينعا كەلگەندە شەكتەۋ جوق. بۇكتەلەتىن مودەلدەر، ءتۇرلى ماتەريالدار، ەرەكشە كامەرالار، جۇزدەگەن تۇستەر. كەيدە ءتىپتى بيۋجەت تەلەفوندار iPhone ديزاينىن قايتالاپ جاتادى.
باعاسى جاعىنان قاي برەند ءتيىمدى؟
كۇندەلىكتى ۇستاپ جۇرگەن سمارتفونىڭىزدىڭ باعاسى دا ماڭىزدى ماسەلە. مىسالى، iPhone 17 شامامەن 800 مىڭ تەڭگەدەن باستالادى. ال Google Pixel 10 Pro-نىڭ نارىقتاعى قۇنى: 680 مىڭ تەڭگە شاماسىندا. Android- ءتىڭ ارزان مودەلدەرى 50 مىڭ تەڭگەدەن تومەن تۇرادى. ءبىراق iPhone-نىڭ ءبىر جاقسى جەرى، ونى بىرنەشە جىلدان كەيىن ساتساڭىز دا، باعاسى قاتتى تۇسپەيدى.
قاۋىپسىزدىك جاعدايى
قاۋىپسىزدىك ماسەلەسىنە كەلسەك، Apple ءالى دە كوش باستاپ تۇر. ءبىراق Android دە ارتتا قالعان جوق. مىسالى، Google Pixel سمارتفوندارىنا ارنايى قاۋىپسىزدىك چيپتەرى ورناتىلادى. دەگەنمەن زەرتتەۋلەر كورسەتكەندەي، iPhone قولدانۋشىلارى فيشينگكە جيى الدانىپ قالادى، سەبەبى Apple- ءدىڭ ەكوجۇيەسىنە ادامدار قاتتى سەنىپ كەتەدى. بۇل جاعداي سۋعا تۇسكەندە جيى بايقالىپ جاتادى.
قوسىمشالار ازايىپ نەمەسە كوبەيىپ جاتقان جوق. App Store مەن Google Play-دا شامامەن ەكى ميلليوننان اسا قولدانبا بار. ايىرماشىلىعى: جاڭا ويىندار مەن قوسىمشالار كوبىنە الدىمەن iPhone-عا شىعارىلادى، ال Android-تە قوسىمشالاردى سىرتتان دا ورناتۋعا مۇمكىندىك بار.
ەڭ باستىسى - ەكوجۇيە. ەگەر سىزدە Apple قۇرىلعىلارى بولسا، iPhone العان ءتيىمدى. ەگەر Windows كومپيۋتەرىن، ءتۇرلى برەندتەردىڭ ساعاتتارى مەن قۇلاققاپتارىن قولدانساڭىز، Android ىڭعايلىراق.
سوندىقتان 2025-جىلى «قايسىسى جاقسى؟» دەگەن سۇراقتان گورى «ماعان قايسىسى قولايلى؟» دەگەن سۇراق ماڭىزدىراق. ەگەر تۇراقتىلىق، قاۋىپسىزدىك جانە ىڭعايلى ەكوجۇيە كەرەك بولسا - iPhone. ەگەر باعا ماڭىزدى، ەركىندىك قاجەت جانە قۇرىلعىنى ءوز تالعامىڭىزشا وزگەرتكىڭىز كەلسە - Android. ەكى جۇيەنىڭ دە ەرەكشە تۇستارى بار، باستىسى كۇندەلىكتى ومىردە سىزگە قايسىسى جاقسى قىزمەت ەتەدى، سونى تاڭداۋ.
el.kz