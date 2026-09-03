قۇماي تازىعا قۇرمەت: قازاقستاندا جاڭا ۇلتتىق كۇن پايدا بولدى
استانا. KAZINFORM -بۇگىن ەلىمىزدە قازاق تازىسى مەن توبەتى كۇنى العاش رەت اتالىپ ءوتىپ جاتىر. بۇل تۋرالى پرەزيدەنتتىڭ كەڭەسشىسى - باسپاءسوز حاتشىسى ايبەك سمادياروۆ ءمالىم ەتتى.
- قۇماي تازى - جەتى قازىنامىزدىڭ ءبىرى، بويىندا ادالدىق، ەپتىلىك پەن تەكتىلىك قاسيەتتەرى ۇشتاسقان ءتول مادەنيەتىمىزدىڭ اسىل مۇراسى. عاسىرلار بويى ۇلى دالا توسىندە كوشپەندىلەر تۇرمىسىمەن بىتە قايناسقان تازى مەن توبەت ءبىزدى تاريحىمىزبەن جانە تۋعان جەر مەن وسكەن ورتاسىن قادىر تۇتقان اتا-بابا داستۇرىمەن بايلانىستىرادى. مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ تازى تۇقىمىن ساقتاپ، كوبەيتۋگە جانە ونى حالىقارالىق دەڭگەيدە ناسيحاتتاۋعا ايرىقشا ءمان بەرەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
باسپاءسوز حاتشىسىسىنىڭ پىكىرىنشە، پرەزيدەنت تاپسىرماسىمەن سوڭعى جىلدارى بۇل باعىتتا جۇيەلى جۇمىس اتقارىلدى. قازاقى يت تۇقىمدارىن ساقتاۋ جانە ءوسىمىن مولايتۋ تۋرالى زاڭ قولدانىسقا ەندى. ەلىمىز حالىقارالىق كينولوگيا فەدەراتسياسىنىڭ مۇشەلىگىنە قابىلداندى.
- 2024-جىلى قازاق تازىسى حالىقارالىق دەڭگەيدە الدىن الا مويىندالدى. قازاقستان وسى تۇقىمنىڭ شىققان جەرى رەتىندە رەسمي تۇردە بەكىتىلدى. بۇگىندە قۇماي تازىلارىمىز الەمدىك ءىرى كورمەلەردە جۇلدەلى ورىندار الىپ ءجۇر. اسىل تۇقىمدى ءيتتى كوبەيتۋ قارقىن الىپ، تازى اسىراۋشىلار قاتارى ارتىپ كەلەدى. قازاقى يت تۇقىمدارى ۇلتتىق ورتالىعىنىڭ قۇرىلىسى اياقتالۋعا جاقىن. تاريحي مۇرامىز بەن ۇلتتىق سالت-ءداستۇرىمىزدى قۇرمەتتەۋ، تابيعاتتى ايالاۋ - اتا زاڭىمىزدا قۇندىلىقتار رەتىندە ايقىندالعان. قازاق تازىسى مەن توبەتى كۇنىن اتاپ ءوتۋ - بىرەگەي مۇرامىزدى الەمگە دارىپتەۋگە سەپتىگىن تيگىزەتىن ماڭىزدى قادام،- دەپ اتاپت ءوتتى ول.