قاي ەلدىڭ تاكسيستەرى تۋريستەردى ەڭ كوپ الدايدى
استانا. قازاقپارات - The Independent باسىلىمى مالىمدەگەندەي، تۋريستەر Reddit پلاتفورماسىنداعى تالقىلاۋلار ارقىلى قاي ەلدەردە تاكسي قىزمەتىنە قاتىستى الاياقتىق جيى بولاتىنىن انىقتادى.
AllClear كومپانياسى 500 گە جۋىق جازبانى جانە 30 مىڭ پىكىردى ساراپتاپ، ەڭ كوپ شاعىم ايتىلعان ەلدەردىڭ رەيتينگىن قۇردى.
ءبىرىنشى ورىندا: تۋريست ەڭ كوپ باراتىن تۇركيا تۇر. ادەتتە شەتەل ازاماتتارى اۋەجاي ايماعىنان تاكسي شاقىرعان كەزدە الدانىپ قالىپ جاتادى. ال، تۇرىك تاكسيىنە مىنگەن ءۇش جولاۋشىنىڭ ەكەۋى، قالا ىشىندە وتە قىمبات باعا سۇراعانىن ايتادى.
ەكىنشى ورىندا: جىلىنا 10 ميلليون تۋريست قابىلدايتىن ءۇندىستان ورنالاسقان. سونداي-اق وندىققا دەمالۋشىلار وتە كوپ باراتىن تايلاند، ۆەتنام، مىسىر، اۋستراليا، مەكسيكا، ماروككو، ا ق ش جانە كانادا كىرگەن.
قازاقستان تۋرالى پىكىرلەر:
قازاقستان بۇل تىزىمگە ەنبەسە دە، Reddit قولدانۋشىلارى الماتى اۋەجايىنان قالاعا دەيىنگى قىمبات تاريفتەر تۋرالى بىرنەشە جاعىمسىز جاعدايدى جازعان.
تۋريستەردىڭ ءبىرى 30 مينۋتتىق جولدىڭ 36 مىڭ تەڭگە شىعۋىنا تاڭ قالعانىن ايتادى. باسقا ءبىر توپ شەتەلدىكتەردەن تاكسيست 30 مىڭ تەڭگە سۇراعان.
تاكسي جۇرگىزۋشىلەرىنىڭ ەڭ كوپ قولداناتىن ايلالارى
زەرتتەۋ بارىسىندا تۋريستەردى الداۋدىڭ بەس نەگىزگى ءتۇرى انىقتالعان:
ساناعىشتى قوسپاۋ جانە ناقتى تاريفتەن جوعارى باعا ايتۋ.
جولاۋشىنى اسىقتىرىپ، باگاجدى الدىن الا كولىككە تيەۋ.
«كارتريدەر بۇزىلعان» دەگەن سىلتاۋمەن قولما-قول تولەم تالاپ ەتۋ.
ۇزاق اينالما جولدارمەن ءجۇرۋ ارقىلى باعانى ءوسىرۋ.
اۋەجايدا «كەزەكسىز الىپ كەتەمىز» دەپ ۇسىنىس جاساپ، قىمبات تاريفكە وتىرعىزۋ.
مامانداردىڭ كەڭەسى: مارشرۋتتى GPS ارقىلى باقىلاۋ، ساپار باعاسىن الدىن الا ءبىلۋ، تەك رەسمي تاكسي قىزمەتىن پايدالانۋ قاجەت. سول كەزدە ءسىزدىڭ باعىتقا تىكەلەي بارا جاتىر ما، الدە اينالمالى جولمەن ۋاقىت سوزىپ ءجۇر مە بىردەن اڭعارۋعا بولادى.