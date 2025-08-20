قاي ەلدەر پۋتين مەن زەلەنسكيدىڭ كەزدەسۋىن ۇيىمداستىرۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - بەلارۋس بەيبىتشىلىكتى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن قاجەت بولسا رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين مەن ۆلاديمير زەلەنسكيدىڭ كەزدەسۋىن ۇيىمداستىرۋعا دايىن، دەپ حابارلايدى Kazinform.
بۇل تۋرالى بەلارۋس پرەزيدەنتىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى الەكساندر لۋكاشەنكو ناتاليا ەيسمونت مالىمدەدى.
- بەلارۋس دەلدال ءرولىن سۇراعان جوق جانە سۇراپ جاتقان جوق، ءبىراق ءبىزدىڭ باۋىرلاس رەسپۋبليكامىزدا تىنىشتىق ءۇشىن قاجەت بولسا، ءبىز كەز كەلگەن كەزدەسۋدى ۇيىمداستىرۋعا دايىنبىز. بارلىعىن جوعارى دەڭگەيدە وتكىزەمىز. ءبىراق بەلارۋس پرەزيدەنتى بۇل تاقىرىپتى امەريكالىق ارىپتەسىمەن تالقىلاعان جوق، - دەدى ول.
بۇعان دەيىن دە وسىنداي باستامالاردى ءبىرقاتار ەلدەر ايتقان بولاتىن. زەلەنسكي مەن پۋتيننىڭ كەزدەسۋىن وتكىزۋدى شۆەيتساريا، يتاليا، اۋستريا جانە ماجارستان ۇسىندى.
اق ءۇيدىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى كەرولاين ليۆيتتىڭ مالىمدەۋىنشە، ا ق ش قازىر رەسەي جانە ۋكراينامەن پۋتين مەن زەلەنسكيدىڭ ىقتيمال كەزدەسۋىن وتكىزۋ ورنىنىڭ نۇسقالارىن تالقىلاپ جاتىر.
- قازىر ءبىزدىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك توبى ەكى تاراپپەن دە تالقىلاپ جاتقان ءتۇرلى نۇسقالار بار، - دەدى ول تىلشىلەرگە ارنالعان كەزەكتى بريفينگتە.
ليۆيتت سونىمەن قاتار پۋتين مەن زەلەنسكيدىڭ كەزدەسۋىن دايىنداۋعا ۆيتسە-پرەزيدەنت دجەي دي ۆەنس، مەملەكەتتىك حاتشى ماركو رۋبيو جانە امەريكا كوشباسشىسىنىڭ ارنايى وكىلى ستيۆەن ۋيتكوفف جاۋاپتى بولاتىنىن ايتتى.
- پرەزيدەنت ترامپ پرەزيدەنت پۋتينمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى جانە ول بەيبىت پروتسەستىڭ كەلەسى كەزەڭىنە - پرەزيدەنت زەلەنسكيمەن كەزدەسۋدى ۇيىمداستىرۋعا، قاجەت بولعان جاعدايدا پرەزيدەنتتەر پۋتين، زەلەنسكي جانە ترامپتىڭ ءۇشجاقتى كەزدەسۋىن ۇيىمداستىرۋعا كەلىستى، - دەدى ول.
18-تامىزدا دونالد ترامپ ۆاشينگتوندا ۆلاديمير زەلەنسكي جانە ەۋروپالىق كوشباسشىلارمەن كەزدەستى. كەيىن اق ءۇي باسشىسى ۆلاديمير پۋتينگە تەلەفون سوقتى.
كەلىسسوزدەن كەيىن ترامپ رەسەي مەن ۋكراينا پرەزيدەنتتەرىنىڭ كەزدەسۋىن جاريالادى.