قاي ەلدە تۇرساڭ، سول ەلدىڭ مەملەكەتتىك ءتىلىن مەڭگەرۋگە مىندەتتىسىڭ - كيريلل كارانوۆ
وسىدان بىرنەشە جىل بۇرىن ەل وڭىرلەرىندە «سويلە» قازاق تىلىندە سويلەسۋ كلۋبى اشىلعان بولاتىن.
«AMANAT» پارتياسىنىڭ بۇل جوباسى بۇگىندە قانشاما ادامنىڭ مەملەكەتتىك ءتىلدى مەڭگەرۋىنە مۇمكىندىك بەرىپ وتىر. جوبانىڭ يگىلىگىن كورىپ، قازاق ءتىلىن مەڭگەرىپ جۇرگەن جاستىڭ ءبىرى - سارسەن امانجولوۆ اتىنداعى شىعىس قازاقستان ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ستۋدەنتى كيريلل كارانوۆ. ول قازاق ءتىلىن مەڭگەرۋدى التى اي بۇرىن باستاعان.
«قازىر جاسىم 21 دە. وسكەمەن قالاسىندا تۇرامىن. وسىندا ورتا مەكتەپتى بىتىرگەن سوڭ كوللەدجگە زاڭگەر ماماندىعىنا ءتۇسىپ، وندا ەكى جىل وقىعاننان كەيىن سارسەن امانجولوۆ اتىنداعى شىعىس قازاقستان ۋنيۆەرسيتەتىنە اۋىستىم. قازىر وسىندا 2-كۋرستا وقىپ جاتىرمىن. مەكتەپتە قازاق ءتىلى اپتاسىنا ەكى-ءۇش رەت وتەتىن. الايدا ماعان قازاق ءتىلىن ۇيرەنۋ قيىن بولدى. سپورتپەن اينالىسقاندىقتان ۋاقىتىم بولمادى. ءبىراق قاي ەلدە تۇرساڭ سول ەلدىڭ مەملەكەتتىك تىلىنە مەڭگەرۋگە مىندەتتىسىڭ دەپ ويلايمىن. ونىڭ ۇستىنە بولاشاق زاڭگەر بولعاندىقتان مەملەكەتتىك ءتىلدى ءبىلۋ مەن ءۇشىن وتە ماڭىزدى. التى اي بۇرىن ينتەرنەتتەن «سويلە» كلۋبى جايلى اقپاراتتى كوزىم شالدى. ءسويتىپ كلۋبقا بارا باستادىم. كلۋبقا نەگىزىنەن جۇمىس ىستەيتىن ادامدار بارادى. ءوزىمىزدىڭ چاتىمىز، كۋراتورىمىز بار. بوس ۋاقىتىمىزدا، كەيدە جۇمىستان كەيىن، كەيدە سەنبى كۇندەرى كەزدەسىپ تۇرامىز. گرامماتيكانى دا ۇيرەنەمىز، سويلەپ تە ۇيرەنەمىز. كۋراتورىمىز تاپسىرما بەرەدى، ونى ۇيدە ورىنداپ، دايىندالامىز. كينو، مۋزەيلەرگە بارامىز. ول جەردە بىزگە قازاق تىلىندە اقپارات بەرەدى. قازىر مەن قازاق تىلىندە ءوزىم تۋرالى ايتا الاتىن، قازاقشا سويلەپ تۇرعان ادامداردى تۇسىنەتىن دەڭگەيگە جەتتىم»، - دەيدى ول.
كيريللدىڭ ماقساتى - وقۋىن اياقتاعانشا قازاق ءتىلىن ۇيرەنىپ الۋ. وسى جولدا كلۋب وعان كوپ كومەكتەسىپ جاتقانىن ايتادى.
«ۋنيۆەرسيتەت بىتىرگەنشە قازاق ءتىلىن مەڭگەرىپ العىم كەلەدى. سوندىقتان وقۋ بىتىرگەنشە كۋرستارعا، كلۋبقا بارا بەرەمىن. قوسىمشا كىتاپحانادان كىتاپ الىپ وقيمىن. قازاق ءتىلدى تانىستارىم كوپ. سولارمەن كوبىرەك ۋاقىت وتكىزىپ، سويلەسۋگە تىرىسامىن. بۇل كلۋبتىڭ ەڭ ۇلكەن ارتىقشىلىعى - تەگىن. مەكتەپتە رەپەتيتورلارعا باردىم. وعان كوپ قاراجات تولەيتىنبىز. ءبىراق ەشكىممەن سويلەسپەي، تەك تاپسىرمانى ورىنداپ، رەپەتيتورمەن جۇمىس ىستەپ قايتىپ كەتەتىنبىز. ياعني وندا پراكتيكا از. ال «سويلە» كلۋبىندا قاتىسۋشىلار ءبىر- بىرىنە باعىت- باعدار بەرىپ وتىرادى، ءتىل مەڭگەرۋگە كومەكتەسەدى، قاتەڭدى تۇزەتەدى، ءبىر-بىرىمىزبەن كوپ سويلەسەمىز. بۇل رەپەتيتورعا بارعاننان الدەقايدا ءتيىمدى. سەبەبى ءار ادامنىڭ رەپەتيتورعا باراتىن مۇمكىندىگى جوق»،- دەيدى ول.