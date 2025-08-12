قاي ءوڭىر جالاقى ءوسىمى بويىنشا كوش باستاپ تۇر
استانا. KAZINFORM - ەل بويىنشا 2025-جىلعى Ⅱ توقسانداعى جالاقىنىڭ مەديانالىق مولشەرى (جالاقى قاتارىنداعى ورتالىق دەڭگەي) 316152 تەڭگە بولدى.
شاعىن كاسىپكەرلىك سۋبەكتىلەرىن قوسپاعاندا، اتاۋلى ورتاشا جالاقى 448620 تەڭگە بولدى. اتاۋلى جالاقى يندەكسى وتكەن جىلدىڭ سايكەس توقسانىنا قاراعاندا 111,3 پايىز.
- 2024-جىلدىڭ سايكەس توقسانىمەن سالىستىرعاندا ەڭ جوعارى ورتاشا ايلىق جالاقى ءوسىمى كەلەسى سالالاردا تىركەلدى: اقپارات جانە بايلانىس - 24 پايىز، اۋىل، ورمان جانە بالىق شارۋاشىلىعى - 23,7 پايىز، ەلەكتر ەنەرگياسىمەن، گازبەن، بۋمەن، ىستىق سۋمەن جانە كونديتسيالانعان اۋامەن جابدىقتاۋ - 16,9 پايىز، كوتەرمە جانە بولشەك ساۋدا؛ اۆتوموبيلدەر مەن موتوتسيكلدەردى جوندەۋ - 16,1 پايىز. دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە ءبىلىم بەرۋ سالالارىندا ورتاشا ايلىق جالاقى 7,8 پايىزعا ءوستى، - دەلىنگەن ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى حابارلاماسىندا.
ايماقتىق تۇرعىدا 2025-جىلدىڭ ەكىنشى توقسانىندا ورتاشا اتاۋلى ايلىق جالاقىنىڭ ەڭ جوعارى ءوسىمى جەتىسۋ وبلىسىندا - 18,4 پايىز، استانا قالاسىندا - 15,4 پايىز، الماتى قالاسىندا - 15,3 پايىز، الماتى وبلىسىندا - 14,6 پايىز جانە قاراعاندى وبلىسىندا - 14 پايىز بولدى.
ايتا كەتەلىك 4 كۇندىك جۇمىس اپتاسىنا اۋىسسا قازاقستاندىقتاردىڭ جالاقىسى قالاي ەسەپتەلەتىنى جونىندە جازعان ەدىك.