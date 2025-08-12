ق ز
    قاي ءوڭىر جالاقى ءوسىمى بويىنشا كوش باستاپ تۇر

    استانا. KAZINFORM - ەل بويىنشا 2025-جىلعى Ⅱ توقسانداعى جالاقىنىڭ مەديانالىق مولشەرى (جالاقى قاتارىنداعى ورتالىق دەڭگەي) 316152 تەڭگە بولدى.

    жалақы
    Фото: Kazinform

    شاعىن كاسىپكەرلىك سۋبەكتىلەرىن قوسپاعاندا، اتاۋلى ورتاشا جالاقى 448620 تەڭگە بولدى. اتاۋلى جالاقى يندەكسى وتكەن جىلدىڭ سايكەس توقسانىنا قاراعاندا 111,3 پايىز.

    - 2024-جىلدىڭ سايكەس توقسانىمەن سالىستىرعاندا ەڭ جوعارى ورتاشا ايلىق جالاقى ءوسىمى كەلەسى سالالاردا تىركەلدى: اقپارات جانە بايلانىس - 24 پايىز، اۋىل، ورمان جانە بالىق شارۋاشىلىعى - 23,7 پايىز، ەلەكتر ەنەرگياسىمەن، گازبەن، بۋمەن، ىستىق سۋمەن جانە كونديتسيالانعان اۋامەن جابدىقتاۋ - 16,9 پايىز، كوتەرمە جانە بولشەك ساۋدا؛ اۆتوموبيلدەر مەن موتوتسيكلدەردى جوندەۋ - 16,1 پايىز. دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە ءبىلىم بەرۋ سالالارىندا ورتاشا ايلىق جالاقى 7,8 پايىزعا ءوستى، - دەلىنگەن ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى حابارلاماسىندا.

    ايماقتىق تۇرعىدا 2025-جىلدىڭ ەكىنشى توقسانىندا ورتاشا اتاۋلى ايلىق جالاقىنىڭ ەڭ جوعارى ءوسىمى جەتىسۋ وبلىسىندا - 18,4 پايىز، استانا قالاسىندا - 15,4 پايىز، الماتى قالاسىندا - 15,3 پايىز، الماتى وبلىسىندا - 14,6 پايىز جانە قاراعاندى وبلىسىندا - 14 پايىز بولدى.

    ايتا كەتەلىك 4 كۇندىك جۇمىس اپتاسىنا اۋىسسا قازاقستاندىقتاردىڭ جالاقىسى قالاي ەسەپتەلەتىنى جونىندە جازعان ەدىك.

    ەكونوميكا
