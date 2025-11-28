قاي بانك مەملەكەتتەن العان كومەگىن تولىعىمەن قايتاردى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدىڭ ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەرى مەملەكەتتەن كومەك رەتىندە العان قاراجاتتارىنىڭ 700 ميلليارد تەڭگەدەن استامىن قايتاردى. بۇل تۋرالى ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ايتتى.
- سوڭعى 1-2 جىلدا حالىق بانك 250 ميلليارد تەڭگە قايتاردى. RBK بانك تولىق وتەدى. ول كەشە 178 ميلليارد تەڭگەنى قايتارىپ، مامىلەنى جاپتىق. بيىل ولار جالپى شامامەن 230 ميلليارد تەڭگە قايتارعان ەدى. Nurbank شاعىن بانك بولعاندىقتان مەملەكەتتىك كومەك كولەمى دە شاعىن بولاتىن. 4,5 ميلليارد تەڭگەنى قايتاردى. Alatau City Bank وتكەن جىلى 100 ميلليارد، بيىل 150 ميلليارد تەڭگە وتەدى. سەنتركرەديت بانكى 60 ميلليارد تەڭگەنى تولىق قايتاردى، - دەدى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، سوڭعى 2 جىلدىڭ ىشىندە بانكتەر 700 ميلليارد تەڭگەدەن استام مەملەكەت كومەگىن قايتارىپ بەردى.
- قازىرگى ۋاقىتتا مەملەكەتتىك كومەك Nurbank بالانىسىندا قالىپ وتىر. ول - شاعىن جانە اينالىمى دا ۇلكەن ەمەس بانك. سوندىقتان كومەكتى ۋاقىتىنان بۇرىن كەزەڭ-كەزەڭمەن قايتارادى. ەۋرازيالىق بانك پەن Alatau City Bank مەملەكەتتىك كومەكتى تولەپ بولعان جوق، - دەدى ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى.
ايتا كەتەيىك، ۇلتتىق بانك بازالىق مولشەرلەمەنى 18 پايىز دەڭگەيىندە ساقتادى.