قاتتى ىستىق پەن داۋىل قاتار كەلەدى: 16 وبلىستا ەسكەرتۋ جاريالاندى
استانا. قازاقپارات – 16-ماۋسىمدا قازاقستاننىڭ 16 وبلىسىندا داۋىلدى ەسكەرتۋ جاريالاندى. بۇل تۋرالى «قازگيدرومەت» ر م ك-نىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
جەتىسۋ وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، ورتالىعىندا، تاۋلى اۋداندارىندا وتكىنشى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى دەپ كۇتىلەدى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، تاۋلى اۋداندارىندا وڭتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، ەكپىنى - 15-20 م/س. كۇندىز 35-36 گرادۋس قاتتى ىستىق بولىپ، وبلىستىڭ ورتالىعىندا جوعارى ءورت قاۋپى، وبلىستىڭ شىعىسىندا، باتىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى كۇتىلەدى. تالدىقورعاندا 16-ماۋسىمدا كۇندىز وتكىنشى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى دەپ كۇتىلەدى. جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
تۇندە باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى دەپ كۇتىلەدى. كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە باتىستان، وڭتۇستىك- باتىستان سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س قۇرايدى. وبلىستىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىك- باتىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى، وبلىستىڭ قيىر باتىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. ورالدا 16-ماۋسىمدا تۇندە جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى دەپ كۇتىلەدى. جەل باتىستان، وڭتۇستىك- باتىستان سوعادى، كۇندىزگى ەكپىنى - 15-20 م/س.
ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىك- شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە، ورتالىعىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، ال تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ باتىسىندا تۇمان تۇسەدى دەپ كۇتىلەدى. تۇندە وبلىستىڭ سولتۇستىك- شىعىسىندا سولتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، ەكپىنى - 15-18 م/س. وبلىستىڭ باتىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. اقتاۋدا 16-ماۋسىمدا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان بولاتىنى بولجانادى. جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
كۇندىز ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، ورتالىعىندا ازداپ جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى دەپ كۇتىلەدى. كۇندىز 35-37 گرادۋس قاتتى ىستىق بولىپ، وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جوعارى ءورت قاۋپى، وبلىستىڭ شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى كۇتىلەدى. جەزقازعاندا 16-ماۋسىمدا كۇندىز 35 گرادۋس قاتتى ىستىق بولاتىنى بولجانادى.
تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز قاراعاندى وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى دەپ كۇتىلەدى. كۇندىز 35 گرادۋس قاتتى ىستىق بولىپ، وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە جوعارى ءورت قاۋپى، وبلىستىڭ باتىسىندا، شىعىسىندا، ورتالىعىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
استانادا 16-ماۋسىمدا كۇندىز جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، بۇرشاق تۇسەدى دەپ كۇتىلەدى. وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، كۇندىزگى ەكپىنى - 15-18 م/س.
تۇندە اتىراۋ وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى دەپ كۇتىلەدى. سولتۇستىك- باتىستان، باتىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندەگى ەكپىنى 15-20 م/س دەيىن جەتەدى. كۇندىز 35 گرادۋس قاتتى ىستىق بولىپ، وبلىس بويىنشا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. اتىراۋدا 16-ماۋسىمدا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
كۇندىز اقتوبە وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، بۇرشاق تۇسەدى دەپ كۇتىلەدى. كۇندىز وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە 35 گرادۋس قاتتى ىستىق بولىپ، وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. اقتوبەدە 16-ماۋسىمدا كۇندىز جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى دەپ كۇتىلەدى.
قوستاناي وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، بۇرشاق تۇسەدى دەپ كۇتىلەدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە تۇمان بولاتىنى بولجانادى. كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا وڭتۇستىك- باتىستان سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س قۇرايدى. وبلىستىڭ وڭتۇستىك- باتىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى، وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. قوستانايدا 16-ماۋسىمدا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان بولادى دەپ بولجانادى.
كۇندىز قىزىلوردا وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى دەپ كۇتىلەدى. كۇندىز وبلىس بويىنشا 40 گرادۋس قاتتى ىستىق بولىپ، توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. قىزىلوردادا 16-ماۋسىمدا كۇندىز جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى دەپ كۇتىلەدى. توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا وتكىنشى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، بۇرشاق تۇسەدى، داۋىل تۇرادى دەپ كۇتىلەدى. كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا سولتۇستىك- باتىستان، سولتۇستىكتەن سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س قۇرايدى. كۇندىز وبلىس بويىنشا 35 گرادۋس قاتتى ىستىق بولىپ، جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى، وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە، ورتالىعىندا توتەنشە ءورت كۇتىلەدى. وسكەمەندە 16-ماۋسىمدا وتكىنشى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى دەپ كۇتىلەدى. سولتۇستىك- باتىستان، سولتۇستىكتەن جەل سوعادى، كۇندىزگى ەكپىنى - 15-20 م/س. جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
اباي وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، ورتالىعىندا وتكىنشى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، بۇرشاق تۇسەدى، داۋىل تۇرادى دەپ كۇتىلەدى. كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، ورتالىعىندا سولتۇستىك- باتىستان، سولتۇستىكتەن جەل سوعادى، ەكپىنى - 15-20 م/س. كۇندىز وبلىس بويىنشا 35-37 گرادۋس قاتتى ىستىق بولىپ، توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. سەمەيدە 16-ماۋسىمدا كۇندىز وتكىنشى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى دەپ كۇتىلەدى. سولتۇستىك- باتىستان، سولتۇستىكتەن سوققان جەلدىڭ كۇندىزگى ەكپىنى 15-20 م/س قامتيدى.
تۇندە جانە كۇندىز اقمولا وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە بۇرشاق تۇسەدى، ال تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە تۇمان بولادى دەپ كۇتىلەدى.
كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، ەكپىنى - 15-20 م/س. وبلىستىڭ ورتالىعىندا جوعارى ءورت قاۋپى، وبلىستىڭ شىعىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. كوكشەتاۋدا 16-ماۋسىمدا تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى دەپ كۇتىلەدى.
تۇندە پاۆلودار وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، بۇرشاق تۇسەدى، ال تۇندە وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان بولاتىنى بولجانادى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە جوعارى ءورت قاۋپى، وبلىستىڭ شىعىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. پاۆلوداردا 16-ماۋسىمدا كۇندىز جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، بۇرشاق تۇسەدى، تۇندە تۇمان بولادى دەپ كۇتىلەدى.
تۇندە جامبىل وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا، كۇندىز وبلىستىڭ وڭتۇستىك- باتىسىندا، سولتۇستىك- شىعىسىندا، تاۋلى اۋداندارىندا وتكىنشى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى دەپ كۇتىلەدى. وبلىستىڭ تاۋلى اۋداندارىندا وڭتۇستىك- باتىستان سولتۇستىك-باتىسقا ويىسا سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س قۇرايدى. كۇندىز وبلىس بويىنشا 38 گرادۋس قاتتى ىستىق بولىپ، جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى، وبلىستىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى كۇتىلەدى. تارازدا 16-ماۋسىمدا كۇندىز وتكىنشى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى دەپ كۇتىلەدى. جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
تۇندە سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا، شىعىسىندا، كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە جاڭبىر جاۋادى، نايزاعاي وينايدى، وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا بۇرشاق تۇسەدى، ال تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان بولادى دەپ كۇتىلەدى. كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە وڭتۇستىكتەن، وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، ەكپىنى - 15-20 م/س. پەتروپاۆلدا 16-ماۋسىمدا تۇندە جانە كۇندىز ازداپ جاڭبىر جاۋادى، نايزاعاي وينايدى، بۇرشاق تۇسەدى دەپ كۇتىلەدى.
كۇندىز الماتى وبلىسىنىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا وتكىنشى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى دەپ كۇتىلەدى. وبلىستىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، ەكپىنى - 15-20 م/س. كۇندىز 35-38 گرادۋس قاتتى ىستىق بولىپ، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى، وبلىستىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە، ورتالىعىندا، شىعىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. الماتىدا 16-ماۋسىمدا كۇندىز 35 گرادۋسقا دەيىن قاتتى ىسىپ، جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. قونايەۆتا 16-ماۋسىمدا كۇندىز 35-36 گرادۋس قاتتى ىستىق بولىپ، جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.