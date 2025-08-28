قاتتى ىستىق ادامدى تەز قارتايتادى - عالىمدار
اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ قالىپتان تىس كوتەرىلۋى تەك قانا شارشاۋ مەن اۋا جەتىسپەۋشىلىگىن تۋدىرمايدى. عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، اپتاپ ىستىق ادام اعزاسىنىڭ بيولوگيالىق تۇرعىدا تەزىرەك قارتايۋىنا اكەلەدى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
گونكونگ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ زەرتتەۋشىسى سي چەن باستاعان عالىمدار توبى تايۆاندا تۇراتىن 25 مىڭعا جۋىق ەرەسەك ادامنىڭ دەرەكتەرىن تالدادى. زەرتتەۋ بارىسىندا ولاردىڭ بيولوگيالىق جاسى (قان قىسىمى، اعزالاردىڭ جۇمىسى، قابىنۋ دەڭگەيى سەكىلدى كورسەتكىشتەر بويىنشا) مەن پاسپورتتاعى جاس ەرەكشەلىگى سالىستىرىلدى. ودان كەيىن عالىمدار زەرتتەۋگە دەيىنگى ەكى جىل ىشىندە ءاربىر ادامنىڭ ومىرىندە قانشا اپتاپ ىستىق كۇن بولعانىن انىقتادى.
ناتيجەسىندە، ءدال وسى كۇندەردىڭ سانى اعزانىڭ جەدەل قارتايۋىمەن تىعىز بايلانىستى ەكەنى بەلگىلى بولدى. ماسەلەن، ىستىق كۇندەردىڭ ءاربىر قوسىمشا ءتورت كۇنى ادامعا ورتا ەسەپپەن 9 «بيولوگيالىق» كۇن قوسىپ وتىرعان. بۇل تۇجىرىم Nature Climate Change جۋرنالىندا جاريالاندى.
الايدا بارلىق توپتاعى ادامدار بىردەي جىلدامدىقپەن قارتايا بەرمەيدى. اشىق اسپان استىندا ەڭبەك ەتەتىن جۇمىسشىلاردا بۇل اسەر باسقالارعا قاراعاندا شامامەن ءۇش ەسە كۇشتىرەك بايقالعان. سونداي-اق اۋىل تۇرعىندارى دا تەزىرەك قارتاياتىنى انىقتالدى. زەرتتەۋشىلەر مۇنى كونديتسيونەردىڭ جەتىسپەۋشىلىگىمەن بايلانىستىرادى. New Scientist باسىلىمىنىڭ جازۋىنشا، بۇل دەرەكتەر ا ق ش-تا جۇرگىزىلگەن ۇقساس زەرتتەۋ ناتيجەلەرىمەن سايكەس كەلەدى: قارت ادامدار اراسىندا ىستىق كۇندەر كوبەيگەن سايىن اعزانىڭ توزۋى دا جەدەلدەگەن.